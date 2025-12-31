La decisión de Maxi López tras el nacimiento de su hijo Lando: ¿vuelve al país?

El exfutbolista le dio la bienvenida a su segundo hijo con Daniela Christiansson, y anunció qué pasará con sus proyectos laborales en la Argentina de cara al 2026.

Este miércoles, Maxi López anunció el nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson, y en medio de su felicidad, el exfutbolista reveló desde Suiza si volverá próximamente a nuestro país.

Apenas un par de días después de haber compartido una imagen de Christiansson en los últimos chequeos médicos previo a a dar a luz, López dio la noticia de la llegada al mundo del niño en este último día de 2025.

Desde su cuenta de Instagram, Maxi López compartió una tierna postal en la que se lo puede ver sosteniendo a Lando en brazos poco después del nacimiento del bebé."¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!", escribió el exintegrante de MasterChef Celebrity (Telefe) etiquetando en la publicación a Daniela Christiansson.

La primera foto de Maxi López con su hijo Lando image Maxi López y la primera foto junto a su hijo Lando Instagram @officialmaxilopez Por otro lado, desde sus historias en la misma red social, López agregó: "Por la llegada de Lando en los próximos días, voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso, voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo".

De esta manera, el exfutbolista dejó en claro que no regresará en la primera quincena de enero a nuestro país para reincorporarse a MasterChef Celebrity, así como tampoco integrarse al equipo de Olga. El flamante padre se quedará entonces en Suiza acompañando a Daniela Christiansson tras el nacimiento del nuevo hijo de la pareja.