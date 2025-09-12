Los destinos ocultos tras el Paso Mamuil Malal, el cruce que une Chile y Argentina

Entre montañas, lagos y bosques patagónicos, el Paso Mamuil Malal se abre como un corredor natural que no solo une Argentina y Chile, sino que también conduce a paisajes imponentes y pueblos llenos de historia.

El Paso Mamuil Malal, en plena cordillera de los Andes, conecta Neuquén con la región de La Araucanía en Chile y es uno de los cruces más pintorescos de la Patagonia.

El Paso Mamuil Malal, también conocido como Tromen, es mucho más que un cruce fronterizo: es una experiencia en sí misma. Une a Neuquén, en Argentina, con la Región de La Araucanía, en Chile, a través de un camino zigzagueante que combina tramos de ripio con vistas inigualables. El recorrido sorprende con la inmensidad del Volcán Lanín, lagos cristalinos y paisajes que cambian a cada curva, donde aparecen animales de la estepa y bosques de araucarias.

Este paso fronterizo es elegido por miles de turistas cada año no solo por su belleza, sino porque conecta de forma directa con algunos de los destinos más impresionantes del sur de Chile. Abierto todo el año —aunque en invierno exige llevar equipamiento de nieve—, actualmente funciona entre las 8:00 y las 20:00 horas para autos y buses.

image A tres horas de Curarrehue se encuentra Valdivia, la perla del sur de Chile. Sernatur

De Junín de los Andes a Curarrehue: un puente cultural En poco más de hora y media de viaje, el cruce conecta Junín de los Andes con el pueblo chileno de Curarrehue, donde la cultura mapuche se hace presente en su gastronomía, artesanías y entornos precordilleranos. Desde allí se abren caminos hacia diferentes joyas turísticas de la Araucanía y más allá.

Tres destinos imperdibles tras el cruce Al ingresar a Chile por el Paso Mamuil Malal se abre la posibilidad de descubrir sitios únicos: