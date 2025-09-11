Piedra Buena: un pueblo único de la Patagonia argentina que pocos conocen

En el corazón de la estepa patagónica, Piedra Buena aparece como un verdadero oasis. Este pueblo de Santa Cruz, ubicado sobre la margen del río Santa Cruz, es una escala ideal para quienes recorren la Ruta Azul. Su historia se enlaza con un hecho simbólico: en 1859 fue allí donde se izó por primera vez la bandera argentina en la Patagonia Austral.

Apenas se ingresa a la localidad, lo primero que llama la atención son los murales y esculturas que decoran sus calles, muchos de ellos dedicados a la historia y las tradiciones de la región. Entre estas expresiones culturales destaca un homenaje único al célebre historietista Dante Quinterno: un parque temático que recrea el universo de Patoruzito, con figuras de tamaño real y espacios recreativos que invitan a recorrer la infancia de varias generaciones.

La joya poco conocida de la Patagonia piedrabuena4-galeria Este pueblo se encuentra en Santa Cruz. Turismo Santa Cruz

El título de “Jardín Patagónico de las Rosas” tampoco es casual. Las casas, plazas y monumentos se visten con flores y colores que contrastan con la aridez circundante, convirtiendo a Piedra Buena en un rincón lleno de vida dentro de la inmensidad de la estepa.

La naturaleza también ofrece su refugio en la Isla Pavón, un complejo turístico ideal para pasar una tarde de descanso bajo la sombra de los árboles, con fogones y áreas para acampar al reparo del viento. Desde allí se pueden observar las aguas del río Santa Cruz, un cauce que brinda experiencias únicas tanto a quienes buscan paseos náuticos como a los fanáticos de la pesca deportiva. La presencia de la trucha Steelhead, capaz de superar los 10 kilos, convierte a este lugar en un destino codiciado por pescadores de todo el mundo.