Llegó el otoño: las claves de una experta para organizar tu ropa en el placard
En esta nota, la profesional que te enseña cómo el "detox" consciente y el guardado inteligente pueden devolverte la paz visual y agilizar tu día.
La llegada del otoño en Mendoza, con su transición hacia la temporada de aire fresco del otoño, es el escenario ideal para reconciliarnos con nuestro refugio personal. Para quienes habitan en departamentos modernos de dimensiones acotadas, el orden ha dejado de ser un lujo estético para convertirse en una necesidad de supervivencia urbana.
En una charla exclusiva con MDZ Club, la especialista Constanza Lima, fundadora de HABITA - Estudio de Organización, compartió su hoja de ruta para transformar el caos del placard en una experiencia de bienestar cotidiano.
El primer paso para el orden: un "detox" consciente
La experta sostiene que la acumulación de ropa es el principal enemigo de la funcionalidad en espacios reducidos. "Es un momento muy oportuno para hacer un breve detox, abrir el placard aunque esté hecho un lío y empezar a reducir el volumen por lo más sencillo: lo que queda chico, lo roto o manchado", explica Constanza Lima. Este descarte inicial no solo libera perchas, sino que también despeja la mente, permitiendo que solo aquello que realmente aporta valor regrese a los estantes para la nueva temporada.
Uno de los grandes desafíos que identifica la creadora de HABITA es el apego emocional a prendas que ya no cumplen una función. "Si no lo usaste en toda la temporada, es momento de que circule", asegura Lima, derribando el mito del "por si algún día lo necesito". La clave del éxito reside en el vaciado total del mueble para visualizar el espacio real disponible y luego reingresar la ropa agrupada por categorías estrictas: remeras con remeras, pantalones con pantalones.
Mirá la entrevista completa y aprendé cómo organizar tu placard:
Para optimizar cada rincón, la profesional recomienda el uso de herramientas que reduzcan el ruido visual y maximicen la capacidad. El uso de perchas uniformes y delgadas —preferentemente de terciopelo— permite ganar hasta un 30% de espacio en el barral, mientras que el doblado vertical en los cajones asegura que "lo que no se ve, no se usa" deje de ser un problema. En las zonas altas o de difícil acceso, sugiere colocar contenedores rotulados con la ropa de contratemporada, manteniéndola protegida pero identificada.
Organizar no es solo guardar, sino diseñar un sistema que facilite la rutina diaria. Constanza Lima enfatiza que el "área de combate" —la zona de alcance inmediato— debe estar reservada exclusivamente para lo que vestimos con frecuencia. Evitar saturar los estantes con prendas de usos marginales, como las múltiples remeras para "cortar el pasto" o "hacer el asado", es vital para que el vestidor respire y la elección del outfit diario deje de ser una fuente de estrés.
El orden como un hábito sostenible
Finalmente, la propuesta de HABITA trasciende el simple movimiento de perchas; se trata de instalar un hábito de consumo responsable. En departamentos pequeños, la regla de "si entra algo nuevo, sale algo viejo" se vuelve fundamental para mantener el equilibrio logrado con tu ropa en el placard. Ya sea en una mudanza o en un simple recambio estacional, confiar en la mirada de una profesional ayuda a entender que un hogar ordenado es, en definitiva, un hogar donde se vive con mayor libertad y elegancia.