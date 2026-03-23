Llegó el otoño: las claves de una experta para organizar tu ropa en el placard

En esta nota, la profesional que te enseña cómo el "detox" consciente y el guardado inteligente pueden devolverte la paz visual y agilizar tu día.

El cambio de temporada es la oportunidad perfecta para poner orden en tu armario y acá te contamos cómo hacerlo.

La llegada del otoño en Mendoza, con su transición hacia la temporada de aire fresco del otoño, es el escenario ideal para reconciliarnos con nuestro refugio personal. Para quienes habitan en departamentos modernos de dimensiones acotadas, el orden ha dejado de ser un lujo estético para convertirse en una necesidad de supervivencia urbana.

En una charla exclusiva con MDZ Club, la especialista Constanza Lima, fundadora de HABITA - Estudio de Organización, compartió su hoja de ruta para transformar el caos del placard en una experiencia de bienestar cotidiano.

El primer paso para el orden: un "detox" consciente La experta sostiene que la acumulación de ropa es el principal enemigo de la funcionalidad en espacios reducidos. "Es un momento muy oportuno para hacer un breve detox, abrir el placard aunque esté hecho un lío y empezar a reducir el volumen por lo más sencillo: lo que queda chico, lo roto o manchado", explica Constanza Lima. Este descarte inicial no solo libera perchas, sino que también despeja la mente, permitiendo que solo aquello que realmente aporta valor regrese a los estantes para la nueva temporada.

Constanza organizadora 1 Llegó el otoño y también los consejos para ganar espacio en departamentos chicos. Foto: Constanza Lima Uno de los grandes desafíos que identifica la creadora de HABITA es el apego emocional a prendas que ya no cumplen una función. "Si no lo usaste en toda la temporada, es momento de que circule", asegura Lima, derribando el mito del "por si algún día lo necesito". La clave del éxito reside en el vaciado total del mueble para visualizar el espacio real disponible y luego reingresar la ropa agrupada por categorías estrictas: remeras con remeras, pantalones con pantalones.

vestidor Armario. Foto: Archivo La uniformidad en las perchas reduce el ruido visual y aporta sofisticación inmediata en tu placard. Foto: Archivo Mirá la entrevista completa y aprendé cómo organizar tu placard: Constanza Lima, organizadora profesional de espacios. Creadora de Hábita - Estudio de organización Video: MDZ Radio (105.5) Para optimizar cada rincón, la profesional recomienda el uso de herramientas que reduzcan el ruido visual y maximicen la capacidad. El uso de perchas uniformes y delgadas —preferentemente de terciopelo— permite ganar hasta un 30% de espacio en el barral, mientras que el doblado vertical en los cajones asegura que "lo que no se ve, no se usa" deje de ser un problema. En las zonas altas o de difícil acceso, sugiere colocar contenedores rotulados con la ropa de contratemporada, manteniéndola protegida pero identificada.