Letizia Ortiz apostó al negro absoluto para inaugurar FITUR: los detalles de su look

La reina Letizia Ortiz de España volvió a mostrar el poder del minimalismo en actos oficiales. No te pierdas las fotos y detalles de su look para FITUR.

Junto al rey Felipe, la reina Letizia Ortiz inauguró la 46ª edición de FITUR, la Feria Internacional del Turismo, y lo hizo con un look que llamó la atención por su sobriedad, distinto a sus otros estilismos más elaborados.

En una semana especialmente sensible, marcada por viajes y actos oficiales de tono solemne, la reina optó por un estilismo negro y minimalista, logrando un conjunto fácil de replicar, compuesto por prendas básicas.

El eje del outfit fue una camisa estructurada, de tejido fluido pero con cuerpo, con cuello camisero cerrado hasta arriba y botonadura discreta. El ajuste, entallado sin ser ceñido, logró en ella una silueta prolija y muy refinada. Además, el detalle de llevar las mangas remangadas le dio un aire relajado que rompió con la rigidez del monocromo.

La combinó con un pantalón de traje negro de tiro alto y pinzas es un clásico que estiliza la figura. Para marcar la cintura, llevó un cinturón fino con hebilla plateada, apenas visible, pero clave en la construcción del look. Para los pies, eligió unos mocasines con tacón sensato, mientras que las joyas fueron mínimas, luciendo pendientes pequeños y discretos.