Las obras maestras del Renacimiento que recuperaron su esplendor

El Vaticano acaba de iniciar una nueva limpieza del Juicio Final de Miguel Ángel , reabriendo el debate sobre cómo conservar las grandes obras del Renacimiento . Restauraciones pasadas y actuales revelan cómo ciencia y arte trabajan juntas para proteger un legado que sigue vivo.

El Juicio final, en 1980, antes de la restauración de ese año (izquierda) vs después de la misma (1994). Fuente: Wikipedia.

Esta semana, el Vaticano puso en marcha una limpieza preventiva del Juicio Final , el monumental fresco que Miguel Ángel pintó entre 1535 y 1541 en la Capilla Sixtina . La intervención busca retirar micropartículas acumuladas desde la última gran restauración, realizada entre 1980 y 1994, sin alterar la pintura original. La Capilla Sixtina permanecerá abierta al público.

En 1535, el papa Paulo III encargó a Miguel Ángel el más grande fresco jamás pintado, que trataría sobre el Juicio Final y que se ubicaría en la pared del altar de la Capilla Sixtina . El tema estaba relacionado con lo que había sucedido en la Iglesia en los años precedentes: la Reforma Protestante y el saqueo de Roma . Por eso se intentaba representar a la humanidad haciendo frente a su salvación. La pintura concluyó en 1541 y provocó el escándalo y las críticas más violentas porque muchos consideraron vergonzoso que en tan sagrado lugar se hubiesen representado tantas figuras desnudas.

La restauración integral de la Capilla Sixtina , desarrollada durante 14 años (1980–1994), transformó la historia del arte. Al eliminar siglos de hollín, aparecieron colores intensos que cambiaron para siempre la percepción de Miguel Ángel y su estilo pictórico.

Pinturas del Renacimiento en la Capilla Sixtina en el que se destaca La Creación, de Miguel Ángel. Foto: Pexels

La Última Cena: una obra siempre en riesgo

La Última Cena, pintada por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1498, fue restaurada tras más de 20 años, con trabajos finalizados en 1999. La intervención no buscó devolverle un aspecto ideal, sino salvar lo que aún sobrevivía de una obra deteriorada por su técnica experimental.

La pintura de Da Vinci se encuentra en el refectorio del convento dominico de la iglesia de Santa Maria delle Grazie, en Milán, Italia, donde fue pintada originalmente.

Ciencia, tiempo y precisión: así se cuidan las grandes obras del Renacimiento para que sigan vivas siglos después

Esculturas del Renacimiento bajo protección

Las esculturas también envejecen. El David (1501–1504) y la Piedad (1498–1499) de Miguel Ángel atravesaron limpiezas y reparaciones a lo largo del siglo XX. En 1972, tras un ataque vandálico, la Piedad fue restaurada y hoy se exhibe protegida por vidrio blindado.

El Renacimiento no es pasado

Cada restauración abre un debate que sigue vigente desde el siglo XX: ¿hasta dónde limpiar sin modificar la intención del artista? Para muchos especialistas, estas intervenciones son la única forma de garantizar que las obras lleguen al futuro sin desaparecer.

La limpieza iniciada en este 2026 del Juicio Final confirma que el Renacimiento no es pasado: es patrimonio vivo. Restaurar no significa cambiar, sino cuidar. Cada intervención es una promesa para las próximas generaciones, que seguirán emocionándose frente a obras creadas hace más de 500 años.

