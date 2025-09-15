Las 15 fotos que muestran los mejores looks de los premios Emmy 2025

La 77.ª ceremonia de los Premios Emmy se celebró el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y, como cada año, la moda habló fuerte en la alfombra roja y fue la excusa perfecta para leer cómo las figuras más importantes de la televisión quisieron mostrarse frente al mundo.

En Argentina, la gala se transmitió en vivo por TNT y HBO Max, lo que permitió seguir minuto a minuto cada detalle. Adolescence, The Studio, The Pitt y The Late Show With Stephen Colbert estuvieron entre los grandes ganadores de la noche.

Adolescence se alzó con seis premios, incluyendo mejor miniserie. Al respecto, Owen Cooper se convirtió en el nominado más joven en ganar en cualquier categoría de actuación con su premio a mejor actor de reparto de miniserie o película para TV.

Seth Rogen ganó cuatro Emmys por The Studio, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor. También ganó el premio a la mejor dirección con Evan Goldberg y compartió el premio al mejor guion con Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez.

The Pitt ganó tres Emmys, incluyendo mejor serie dramática. Su protagonista, Noah Wyle, ganó el premio al mejor actor en una serie dramática; y en una victoria sorpresiva, Katherine LaNasa ganó el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por esta drama médico de HBO MAX, superando en su categoría a cuatro estrellas de The White Lotus.

Pero antes, toda la atención la acaparó la alfombra roja. Es que se sabe: ese es un show aparte. Desde MDZ Estilo elegimos a los looks que más nos sorprendieron, y te los mostramos y describimos, a continuación.

Mirá los looks de tus estrellas favoritas:

Selena Gómez

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.49.29 Selena Gómez. EFE

Selena Gómez eligió un look de Louis Vuitton. Su vestido rojo, de silueta recta y cuello alto tipo halter, se potenció con una capa que descendía desde el cuello hasta transformarse en una cola imponente. La cantante y actriz acompañó con un recogido super sleek y un maquillaje fresco de piel glowy, cejas definidas, delineado cat eye y labios coral que se fundían con el rubor. El conjunto se completó con aretes brillantes, pequeños pero efectivos, que no le robaron protagonismo al vestido.

Seth Rogen

WhatsApp Image 2025-09-15 at 12.03.57 AM

El actor, que protagoniza "The Studio", la comedia que rompió un récord llevándose un total de 13 premios a lo largo de la noche, demostró cómo usar smoking y tener onda: eligió un tono marrón y un saco de paño que dejó obsesionados a los fashionistas.

Jenna Ortega

WhatsApp Image 2025-09-15 at 12.04.57 AM Jenna Ortega. EFE

En la misma línea de expectativa, Jenna Ortega volvió a reafirmar su dominio del estilo goth glam con un look de Givenchy que fue pura actitud. Su top parecía cosido sobre el cuerpo con perlas, piedras y avíos, acompañado por una falda en crepe negro de tiro bajo y sandalias minimalistas. Jenna completó con sombras grises, labios marrón profundo, cejas decoloradas, y un messy updo con mechones sueltos.

Sydney Sweeney

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.35.12 Sydney Sweeney. EFE

Sydney Sweeney apostó por algo más romántico con un diseño de Oscar de la Renta. Llevó un strapless rojo en satén de seda, drapeado y con mangas que se transformaban en cola. La gargantilla de brillantes terminó de sellar un look que parecía salido de un cuento moderno, mientras que su maquillaje estuvo en tonos suaves y naturales, lo acompañó la vibra etérea del vestido, con piel tipo de porcelana, labios nude y pestañas XL que abrían aún más la mirada.

Scarlett Johansson

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.36.38 Scarlett Johansson. EFE

Por su parte, Scarlett Johansson eligió un minimalismo casi absoluto. Lució un vestido largo sin tirantes, en tono marfil, confeccionado en una tela de textura arrugada como un detalle sutil. Sin accesorios ni bolsos, dejó que la prenda hablara sola. El beauty siguió la misma línea con la piel luminosa, labios en rosa claro y ojos apenas definidos, mientras que su melena rubia estuvo suelta, con raya al centro, lo que reforzó la vibra clean girl.

Cate Blanchett

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.33.49 Cate Blanchett. EFE

Cate Blanchett decidió romper con los clásicos vestidos y llevó un conjunto de dos piezas en terciopelo negro de impronta poderosa. La chaqueta, con hombros estructurados, solapas anchas y una banda plateada brillante, le dio luz al outfit, mientras que el pantalón recto completó un look de elegancia relajada. La actriz australiana cerró con el pelo en ondas suaves y un maquillaje discreto.

Molly Gordon

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.42.03 Molly Gordon. EFE

Molly Gordon, protagonista de El Oso, posó con un diseño de Giorgio Armani en blanco y negro. El strapless de franjas horizontales resultó tan simple como contundente. Su collar brillante le dio un toque clásico, mientras que el peinado con volumen en la parte superior equilibró el minimalismo geométrico con un toque de frescura.

Pedro Pascal

WhatsApp Image 2025-09-15 at 12.03.15 AM Pedro Pascal. EFE

Los hombres también sumaron lo suyo. Pedro Pascal se inclinó por un ambo cruzado off white con avíos dorados que le dieron un aire contemporáneo sin caer en lo excéntrico.

Keri Russell

WhatsApp Image 2025-09-15 at 12.00.53 AM

El vestido total black de escote profundo de Armani Privé se convirtió en un verdadero homenaje a este icónico diseñador que revolucionó la moda y murió hace solo días atrás. El impactante y dramático escote estructurado contrastaba con la silueta limpia. Distinción absoluta.

Jude Law

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.42.12 Jude Law. EFE

Jude Law apostó por la formalidad de un esmoquin clásico.

Owen Cooper

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.51.19 Owen Cooper. EFE

Owen Cooper hizo historia al convertirse en el actor más joven en recibir un Emmy a los 15 años por Adolescence, y eligió un conjunto negro con camisa blanca y corbata que le otorgó un porte sobrio para su debut en grande.

Javier Bardem

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.40.46 Javier Bardem. EFE

Hubo además decisiones cargadas de mensaje como la de Javier Bardem, quien llevó un pañuelo Keffiyeh al cuello en apoyo a la agrupación Film Workers for Palestine.

Michelle Williams

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.48.22 Michelle Williams. EFE

Michelle Williams, nominada por Morir de placer, rescató un Chanel Vintage de un solo hombro, con capas y silueta fluida, reafirmando el poder de la moda circular.

Hunter Schafer

WhatsApp Image 2025-09-14 at 23.39.19 Hunter Schafer. EFE

Hunter Schafer deslumbró con un vestido fucsia y rojo de transparencias y cortes sutiles en tela aterciopelada. Con el cabello suelto hacia un costado y estilismo sobrio, dejó que la intensidad del color marcara la diferencia.

Harrison Ford y Calista Flockhart

WhatsApp Image 2025-09-14 at 11.47.13 PM

Ellos fueron, sin lugar a dudas, la pareja de la noche. Se mimaron, se mostraron compañeros, y se erigieron en ejemplo de elegancia hollywoodense. El, smoking absolutamente perfecto. Ella, vestido de mangas largas y la demostración de la más pura sobriedad.