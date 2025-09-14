Premios Emmy 2025: todos los ganadores y las sorpresas de una magnífica noche
Adolescencia y El estudio (The Studio) fueron las series más premiadas este año. Enteráte de todos los galardonados en esta nota.
La 77.ª ceremonia de los Premios Emmy se celebra este domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles. El comediante Nate Bargatze debuta como anfitrión del evento, que reconoce lo mejor de la programación en horario estelar de la televisión estadounidense.
En Argentina la gala se transmitió en vivo por TNT y HBO Max. El ambiente estuvo cargado de expectativas: la serie distópica Severance se convirtió en la más nominada del año con 27 candidaturas, seguida por la comedia El estudio con 23 nominaciones históricas en su primer año. También figuran entre las más nominadas títulos como El pingüino (The Penguin) de HBO y The White Lotus, que llevan numerosos reconocimientos en varias categorías.
Apple TV+ llega a la noche de premiación como favorita, pues Severance y El estudio son los títulos con más nominaciones y los que apuntan a alzarse con los premios más importantes.
Ganadores de las diversas categorías
A continuación, los primeros ganadores de la noche, por categoría (la lista completa tendrá 25 apartados):
Mejor actriz en una miniserie o telefilm
Cristin Milioti - El Pingüino
Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilm
Erin Doherty - Adolescencia
Mejor guion de variedades
Last Week Tonight With John Oliver
Mejor guion para una serie limitada
Jack Thorne y Stephen Graham - Adolescencia
Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para TV
Owen Cooper – Adolescencia. El actor se convirtió el primero en obtener dicho galardón.
Mejor Guion en Serie Dramática
- Dan Gilroy – Andor
Mejor Dirección en Serie Dramática
Adam Randall – Slow Horses
Mejor Dirección en Miniserie o Película para TV
Philip Barantini – Adolescencia
Mejor Dirección en Serie de Comedia
Seth Rogen y Evan Goldberg – El estudio
Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia
Jeff Hiller – Somebody Somewhere
Mejor Reality/Competencia
The Traitors
Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia
Hannah Einbinder – Hacks
Mejor Actriz Principal en Serie Dramática
Britt Lower – Severance
Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática
Tramell Tillman – Severance
Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática
Katherine LaNasa – The Pitt
Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia
Jean Smart – Hacks
Mejor Actor Principal en Serie de Comedia
Seth Rogen - El estudio
Seth Rogen, protagonista y creador de El estudio, abrió la noche con uno de los premios más esperados: Mejor Actor Principal en Comedia. Su victoria, sumada al premio por dirección junto a Evan Goldberg, confirma la potencia de la serie de Apple TV+ en su temporada debut.
Premio Humanitario Bob Hope
Ted Danson y Mary Steenburgen fueron reconocidos con el Premio Humanitario Bob Hope por sus sus acciones filantrópicas.
Homenaje a los trabajadores de la industria que fallecieron
Phylicia Rashad presentó el homenaje para todos los trabajadores de la televisión que fallecieron este año.
Actor principal para una miniserie o telefilm
Stephen Graham - Adolescencia
Mejor programa de entrevistas
The Late Show with Stephen Colbert
Mejor miniserie o serie de antología
Adolescencia
Mejor serie de comedia
Seth Rogen - El estudio
Mejor actor protagónico en una serie de drama
Noah Wyle - The Pitt. El actor superó esta vez a Pedro Pascal.
Mejor serie dramática
The Pitt
De esta forma, la ceremonia que premia la excelencia de la televisión llegó a su final con una recaudación enorme para los jóvenes de distintas fundaciones de Los Ángeles.