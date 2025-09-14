Premios Emmy 2025: todos los ganadores y las sorpresas de una magnífica noche

La 77.ª ceremonia de los Premios Emmy se celebra este domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles. El comediante Nate Bargatze debuta como anfitrión del evento, que reconoce lo mejor de la programación en horario estelar de la televisión estadounidense.

En Argentina la gala se transmitió en vivo por TNT y HBO Max. El ambiente estuvo cargado de expectativas: la serie distópica Severance se convirtió en la más nominada del año con 27 candidaturas , seguida por la comedia El estudio con 23 nominaciones históricas en su primer año. También figuran entre las más nominadas títulos como El pingüino (The Penguin) de HBO y The White Lotus, que llevan numerosos reconocimientos en varias categorías.

Apple TV+ llega a la noche de premiación como favorita, pues Severance y El estudio son los títulos con más nominaciones y los que apuntan a alzarse con los premios más importantes.

Adolescencia, uno de los máximos galardonados. Créditos: Netflix

A continuación, los primeros ganadores de la noche, por categoría (la lista completa tendrá 25 apartados):

Mejor actriz en una miniserie o telefilm

Cristin Milioti - El Pingüino

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / quiencom

Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilm

Erin Doherty - Adolescencia

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / quiencom

Mejor guion de variedades

Last Week Tonight With John Oliver

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor guion para una serie limitada

Jack Thorne y Stephen Graham - Adolescencia

image Premios Emmy 2025. Créditos: Captura / TNT

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para TV

Owen Cooper – Adolescencia. El actor se convirtió el primero en obtener dicho galardón.

image Premios Emmy. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Guion en Serie Dramática

Dan Gilroy – Andor

image Premios Emmy. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Dirección en Serie Dramática

Adam Randall – Slow Horses

image Premios Emmy. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Dirección en Miniserie o Película para TV

Philip Barantini – Adolescencia

image Premios Emmy. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Dirección en Serie de Comedia

Seth Rogen y Evan Goldberg – El estudio

image Premios Emmys. Créditos: Instagram / quiencom

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Jeff Hiller – Somebody Somewhere

image Premios Emmy. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Reality/Competencia

The Traitors

image

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Hannah Einbinder – Hacks

image Premios Emmys. Créditos: Instagram / quiencom

Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

Britt Lower – Severance

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

Tramell Tillman – Severance

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática

Katherine LaNasa – The Pitt

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia

Jean Smart – Hacks

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / televisionacad

Mejor Actor Principal en Serie de Comedia

Seth Rogen - El estudio

image Premios Emmys 2025. Créditos: Instagram / televisionacad

Seth Rogen, protagonista y creador de El estudio, abrió la noche con uno de los premios más esperados: Mejor Actor Principal en Comedia. Su victoria, sumada al premio por dirección junto a Evan Goldberg, confirma la potencia de la serie de Apple TV+ en su temporada debut.

Premio Humanitario Bob Hope

Ted Danson y Mary Steenburgen fueron reconocidos con el Premio Humanitario Bob Hope por sus sus acciones filantrópicas.

Homenaje a los trabajadores de la industria que fallecieron

Phylicia Rashad presentó el homenaje para todos los trabajadores de la televisión que fallecieron este año.

Actor principal para una miniserie o telefilm

Stephen Graham - Adolescencia

image Premios Emmy 2025. Créditos: Instagram / quiencom

Mejor programa de entrevistas

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor miniserie o serie de antología

Adolescencia

Mejor serie de comedia

Seth Rogen - El estudio

image Tercer premio para Rogen. Créditos: Instagram / quiencom

Mejor actor protagónico en una serie de drama

Noah Wyle - The Pitt. El actor superó esta vez a Pedro Pascal.

image Premios Emmy 2025. Créditos: Instagram / quiencom

Mejor serie dramática

The Pitt

De esta forma, la ceremonia que premia la excelencia de la televisión llegó a su final con una recaudación enorme para los jóvenes de distintas fundaciones de Los Ángeles.