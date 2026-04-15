La reina Letizia Ortiz y su chaqueta eterna: cuál es la prenda que usa desde 2013

En medio de la creciente por la moda circular en la realeza, la reina Letizia Ortiz lució una vez más la chaqueta que tiene desde 2013 en un nuevo look. ¡Mirá!

En el Palacio de la Zarzuela, la reina Letizia Ortiz de España recibió a representantes de ACNUR y UNICEF y, como suele ocurrir en sus apariciones institucionales, su look también fue parte de la conversación.

La monarca eligió una chaqueta de tweed de Mango que acompañó el tono del encuentro. La prenda no era nueva, de hecho la estrenó en 2013, cuando aún era Princesa de Asturias, y desde entonces la usó en múltiples ocasiones, siendo ya un clásico dentro de su armario.

El diseño, en tonos azules y blancos con un sutil estampado étnico, cuenta una trama irregular y bordes deshilachados en tono marfil. Su corte corto y ligeramente entallado la convierte en una prenda versátil y fácil de combinar. Esta vez, Letizia decidió llevarla con un conjunto total white, luciendo además un pantalón de pernera ancha y caída fluida, y una blusa de cuello redondo de Hugo Boss.

La reina reemplazó los clásicos tacos altos por unas merceditas de tacón bajo ancho, el modelo “Babies Paula” de Sézane, mostrando su inclinación actual por las opciones más cómodas. Los accesorios se mantuvieron en una línea discreta, y lució su anillo de Coreterno y unos pequeños pendientes en forma de rayo de la colección de Bárbara Goenaga.