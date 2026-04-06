La receta simple para hacer las mejores croquetas de seso de tu vida

Durante décadas, las croquetas de seso ocuparon un lugar destacado en la mesa familiar y en las cartas de bodegones y restaurantes tradicionales. Lejos de las modas gastronómicas, esta receta sigue vigente gracias a una combinación difícil de igualar: sabor profundo, textura cremosa y una preparación que, aunque sencilla, exige atención al detalle.

Bien hechas, las croquetas de seso son suaves por dentro, doradas por fuera y absolutamente memorables. Mal ejecutadas, pueden resultar pesadas o perder su carácter. La diferencia está en el tratamiento del ingrediente principal y en el equilibrio de la preparación.

El seso es un producto noble, pero sensible. Su sabor es suave y su textura extremadamente tierna, por lo que el primer paso es tratarlo con precisión.

Antes de cualquier cocción, debe limpiarse correctamente. Se recomienda colocarlo en agua fría con un chorrito de vinagre o limón durante unos minutos para eliminar restos de sangre y membranas. Luego, se enjuaga con cuidado para no romperlo.

Este paso es clave: un seso bien limpio garantiza una textura pareja y un sabor limpio, sin notas indeseadas.

Una cocción breve para preservar la cremosidad

Una vez limpio, el seso se cocina en agua con sal, una hoja de laurel y, opcionalmente, algunos granos de pimienta. El tiempo es fundamental: entre 10 y 15 minutos desde que rompe el hervor es suficiente.

La cocción excesiva arruina la textura. El objetivo no es endurecerlo, sino apenas firmarlo para poder trabajarlo luego. Una vez cocido, se retira del agua, se deja entibiar y se pica finamente con cuchillo.

La base de una buena croqueta: la bechamel justa

El corazón de una croqueta perfecta es una bechamel equilibrada. Ni líquida ni demasiado espesa.

Ingredientes para la base:

1 seso grande, limpio y cocido

40 g de manteca

40 g de harina

500 ml de leche caliente

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

En una sartén amplia, se derrite la manteca a fuego bajo. Se agrega la harina y se cocina uno o dos minutos, sin que tome color. De a poco, se incorpora la leche caliente, mezclando constantemente para evitar grumos.

Cuando la salsa espesa y adquiere una textura lisa, se añade el seso picado. Se condimenta con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. El perejil aporta frescura y realza el sabor sin opacarlo.

La mezcla debe cocinarse unos minutos más, hasta despegarse del fondo de la sartén. Luego se retira del fuego y se deja enfriar por completo.

El reposo: un paso que no se debe saltear

Una vez fría, la preparación debe reposar en la heladera al menos dos horas. Este tiempo permite que la masa tome cuerpo y facilite el armado de las croquetas.

Intentar formarlas en caliente suele derivar en croquetas blandas que se abren durante la fritura.

croquetas (2)

Armado y empanado: simple y efectivo

Con la mezcla bien fría, se forman croquetas del tamaño deseado, tradicionalmente alargadas o apenas ovaladas.

Para el empanado clásico:

Harina

Huevos batidos

Pan rallado

Cada croqueta pasa primero por harina, luego por huevo y finalmente por pan rallado. Para una cobertura más crujiente, se puede repetir el paso de huevo y pan rallado.

La fritura: dorado parejo y temperatura justa

Las croquetas se fríen en abundante aceite caliente (170–180 °C). No debe estar demasiado fuerte, para evitar que se doren rápido por fuera y queden frías por dentro.

Se fríen pocas por vez, girándolas suavemente, hasta lograr un dorado uniforme. Luego se retiran y se apoyan sobre papel absorbente.

El resultado: textura y sabor en equilibrio

Una buena croqueta de seso debe romperse con facilidad, revelar un interior cremoso y liberar un aroma delicado. No necesita salsas ni acompañamientos elaborados: un limón fresco o una ensalada simple son suficientes.