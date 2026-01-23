La playlist de Spinetta para dejarse llevar en el Día del Músico

Cada 23 de enero se rinde homenaje a una de las figuras más influyentes de la música nacional y reconoce el valor cultural, social y artístico de quienes hacen de la música una forma de expresión y trabajo en todo el país.

Cada 23 de enero, la Argentina celebra el Día del Músico, una jornada dedicada a reconocer la labor, la creatividad y el aporte cultural de quienes, a través de la música, construyen identidad, memoria colectiva y emoción. La elección de esta fecha no es casual: conmemora el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más influyentes, sensibles y trascendentes de la historia de la música argentina.

Nacido el 23 de enero de 1950, Spinetta dejó una huella profunda que atravesó generaciones, estilos y fronteras. Su obra, caracterizada por una lírica poética, una búsqueda estética constante y una postura ética frente al arte, lo convirtió en un referente indiscutido del rock nacional y de la cultura argentina en su conjunto. Bandas y proyectos como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y su extensa carrera solista forman parte de un legado que sigue vigente.

La instauración oficial del Día del Músico se concretó en 2015, cuando el Instituto Nacional de la Música (INAMU) impulsó la fecha como una forma de homenajear no solo a Spinetta, sino también a todos los músicos y músicas del país. La iniciativa buscó ampliar el sentido de la conmemoración y transformarla en un reconocimiento colectivo a quienes dedican su vida a la creación musical en sus múltiples formas y géneros.

La música ocupa un lugar central en la identidad argentina. Desde el folclore y el tango hasta el rock, el jazz, el pop, la cumbia y las expresiones urbanas contemporáneas, el país cuenta con una tradición musical diversa y rica, profundamente ligada a su historia social y cultural. En ese contexto, el Día del Músico funciona como una oportunidad para visibilizar el trabajo muchas veces silencioso y precarizado que realizan miles de artistas en todo el territorio nacional.

El Día del Músico Más allá del homenaje simbólico, la fecha también invita a reflexionar sobre las condiciones laborales de los músicos, el acceso a la cultura, la importancia de las políticas públicas y el rol del Estado en el fomento de la actividad musical. En este sentido, la elección de Spinetta como figura representativa no responde únicamente a su talento artístico, sino también a su coherencia, su independencia creativa y su compromiso con una visión profunda del arte.