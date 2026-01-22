Por el Día del Músico, la Vendimia pone en primer plano a sus arquitectos sonoros

En el Día Nacional del Músico Argentino, la Fiesta Nacional de la Vendimia rendirá homenaje a los directores musicales que dejaron su huella en el espectáculo mayor de Mendoza. El acto será este viernes 23 de enero en el Teatro Independencia.

Cada 23 de enero, la Argentina celebra el Día Nacional del Músico, una fecha que no solo recuerda el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, sino que invita a reconocer el trabajo de quienes, desde distintos géneros y escenarios, construyen identidad cultural a través de la música. En Mendoza, la conmemoración tendrá este año un significado especial: la Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años, y la celebración incluirá un homenaje a los músicos que marcaron la historia sonora del evento más emblemático de la provincia.

vendimia Cuándo será el homenaje Este viernes 23, a las 12.30, el Teatro Independencia (Chile y Espejo, de Ciudad) será escenario de un acto de reconocimiento a los directores musicales de Vendimia, figuras clave en la construcción artística del espectáculo central. La ceremonia se inscribe en el marco del aniversario número 90 de la Fiesta y coincide con una fecha profundamente simbólica para la música argentina.

El Día Nacional del Músico fue instituido por la Ley 27.106, sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015. En su artículo primero, la norma establece el 23 de enero de cada año como jornada de celebración “en conmemoración al natalicio del talentoso compositor e intérprete musical, Luis Alberto Spinetta”, una de las figuras más influyentes de la música popular argentina.

En ese contexto, la Vendimia propone mirar hacia adentro y poner en valor a quienes, muchas veces desde un lugar menos visible rn el escenario, fueron responsables de darle identidad sonora al espectáculo. El rol del director musical de la Vendimia es central: no solo se trata de elegir canciones, sino de crear, seleccionar y ejecutar la música que acompaña el relato vendimial.

Entre sus responsabilidades se encuentran la composición de obras originales, la selección de repertorios que representen la identidad mendocina, la dirección de una orquesta en vivo, la orquestación del sonido total del espectáculo y el trabajo conjunto con guionistas y directores para integrar la música a la narrativa general. Cada edición de la Vendimia implica meses de trabajo previo, ensayos intensivos y decisiones artísticas que marcan el pulso emocional de la fiesta.