El sábado comienza la venta de entradas para la Vendimia: los precios

Se acerca el evento cultural más importante de Mendoza y las entradas se ponen a la venta. El subsecretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca , confirmó en MDZ Radio cuándo comenzará el operativo para adquirir las localidades para la Fiesta Nacional de la Vendimia que se celebrará el 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

"Este sábado a partir del mediodía, a las 13 horas, salen a la venta las entradas", confirmó. Será en un primer momento para los extranjeros y los turistas nacionales, quienes cuentan con una preventa exclusiva con la que se inicia el operativo. Y luego para los mendocinos, a precios más económicos.

Tempranillo II, III y IV: 63 mil pesos

Tempranillo I y V: 50 mil pesos

Bonarda: 45 mil pesos

Los precios para los mendocinos

Malbec 42 mil pesos

Cabernet Sauvignon: 28 mil pesos

Chardonnay: 21 mil pesos

Tempranillo II, III y IV: 35 mil pesos

Tempranillo I y V: 28 mil pesos

Bonarda: 14 mil pesos

Cómo será el calendario de Vendimia

El cronograma de Vendimia ya comenzó con las fiestas distritales y luego las departamentales, con una agenda nutrida que trae celebraciones todos los fines de semana. La recta final de la Fiesta Nacional comienza con el Paseo Federal en Lavalle que se extenderá desde el lunes 23 de febrero hasta el miércoles 25 de febrero. Luego la Bendición de los Frutos el viernes 27 de febrero.

Ya en marzo el tradicional brindis de las Reinas en San Martín el 3 de marzo, al otro día (miércoles 4) la Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto, el 6 de marzo el Desayuno real y la Vía Blanca de las Reinas; el 7 de marzo el Carrusel y el Acto central; y la única repetición será el domingo 8 de marzo.