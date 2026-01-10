Kate Middleton regresó al trabajo con un look burdeos impecable

Kate Middleton apostó al color estrella de la temporada para el look de su regreso oficial. Mirá las fotos en la nota.

Mirá el look de Kate Middleton para su regreso.

Kate Middleton retomó su agenda oficial en Londres. A pocas horas de cumplir 44 años, la princesa de Gales visitó el hospital Charing Cross junto al príncipe William y dejó claro que el burdeos es el gran protagonista del invierno.

Como patrona de Charities Together, se mostró cercana con el personal sanitario y los pacientes, manteniendo ese equilibrio entre compromiso institucional y calidez personal. Sin embargo, el foco se posó rápidamente en su look, cuidadosamente pensado.

Kate eligió un traje de chaqueta firmado por Roland Mouret, compuesto por una chaqueta entallada y un pantalón palazzo que ya había estrenado en 2022. Para completar el conjunto, lució una blusa semitransparente con cuello perkins y detalles drapeados en la parte superior.

El burdeos, tono estrella de la temporada, funcionó como hilo conductor y mostró que sigue siendo uno de los colores favoritos de la royal.