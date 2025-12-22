Presenta:

Juliana Awada

Juliana Awada apostó por el total denim y anticipó la tendencia del 2026

Juliana Awada encendió Instagram con un look total denim perfecto para el fin de semana. Mirá e inspirate.

El look casual y chic de Juliana Awada.

Con una foto simple y natural, Juliana Awada recordó que el jean con jean (el famoso total denim) no solo sigue vigente, sino que se perfila como tendencia fuerte para 2026.

El look constó de una camisa denim suelta y un pantalón recto del mismo tono. Lo acompañó con zapatillas beige y gafas oscuras, en una propuesta que se vio práctica e incluso con una elegancia casual.

El total denim, ese clásico que atravesó décadas, regresó renovado porque ahora la clave está en la forma de combinar texturas y tonos dentro de una misma gama, logrando un efecto pulido pero relajado.

Lejos de lo impostado, Juliana mostró cómo reinterpretar el jean sobre jean con frescura, siendo un estilo que recordó al espíritu de los 2000.

No te pierdas la foto del look denim de Juliana Awada:

Juliana Awada posó con una copa de su vino Juliana Malbec, nacido en el Valle de Uco.

