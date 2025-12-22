Presenta:

Estilo

|

labios

Labios mate: la tendencia que dominará el maquillaje del verano 2026

El acabado mate vuelve con fuerza este verano: color pleno, definición perfecta y larga duración para labios protagonistas.

MDZ Estilo

El mate se convierte en la pieza clave del look, sin necesidad de cargar el resto del rostro.

El mate se convierte en la pieza clave del look, sin necesidad de cargar el resto del rostro.

Canva

El maquillaje de este verano tiene un protagonista indiscutido: los labios mate. Después de varias temporadas donde el gloss y las texturas brillantes recuperaron fuerza, el acabado opaco vuelve a ocupar el centro de la escena y se convierte en el favorito para quienes buscan color pleno, sofisticación y larga duración.

primer-extremo-de-la-boca-femenina-con-lapiz-labial-nariz-y-dedos-tocando-el-hombro-desnudo-en-azul

El regreso definitivo del acabado mate

Aunque nunca desaparecieron del todo, los labiales mate experimentan un nuevo auge impulsado por influencers, maquilladores profesionales y firmas internacionales que ya adelantaron sus colecciones de verano 2026. La razón es simple: se adaptan a todos los estilos, desde los más minimalistas hasta los más audaces, y ofrecen un look pulido sin necesidad de retoques constantes.

Te Podría Interesar

A diferencia de los acabados glossy, el mate propone una estética más elegante y definida. En un contexto donde las tendencias combinan naturalidad con precisión, este tipo de labial encaja a la perfección: resalta el color, estiliza el contorno y mantiene la intensidad durante horas, incluso bajo altas temperaturas.

Por qué los labios mate conquistan el verano

La preferencia no es solo estética. Hay motivos prácticos que explican su popularidad:

  • Larga duración: su fórmula permite que el color permanezca intacto más tiempo, incluso durante eventos al aire libre, fiestas y salidas nocturnas.
  • Mayor definición: el acabado opaco perfila naturalmente el labio, creando un borde más nítido sin necesidad de delineador.
  • Variedad de tonos: desde nudes cálidos hasta rojos intensos, pasando por ciruelas, terracotas y rosas profundos.
  • Sensación liviana: las nuevas formulaciones logran un mate suave que no reseca y se siente casi imperceptible.

Además, la tendencia acompaña al boom de pieles frescas y maquillaje luminoso: el contraste entre un rostro glowy y labios totalmente mate genera un equilibrio moderno y súper fotogénico.

vista-frontal-hermosa-novia-con-maquillaje

Cómo lograr el look mate perfecto este verano

Aunque son cómodos y versátiles, los labios mate requieren ciertos cuidados para lucir impecables:

1. Exfoliación previa: el acabado opaco resalta las texturas, por lo que conviene exfoliar suavemente los labios una o dos veces por semana.

2. Hidratación inteligente: aplicar bálsamo unos minutos antes del maquillaje y retirar el excedente. Esto evita grietas sin interferir con la fijación del color.

3. Aplicación precisa: para un resultado prolijo, se recomienda empezar desde el centro y avanzar hacia los bordes con pequeños toques.

4. Fijación sin agobio: las fórmulas actuales permiten un mate flexible; no hace falta recargar el producto. Una capa fina es suficiente para lograr intensidad.

Los tonos que marcarán el verano 2026

Esta temporada, la paleta se mueve entre lo natural y lo vibrante:

  • Nude manteca y arena, perfectos para looks diurnos.
  • Rosa viejo y malva, sofisticados y elegantes.
  • Rojo ladrillo y terracota, ideales para pieles bronceadas.
  • Bermellón y frambuesa intensa, para un statement nocturno.

Los maquilladores coinciden: el mate se convierte en la pieza clave del look, sin necesidad de cargar el resto del rostro.

Archivado en

Notas Relacionadas