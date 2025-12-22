Labios mate: la tendencia que dominará el maquillaje del verano 2026

El maquillaje de este verano tiene un protagonista indiscutido: los labios mate . Después de varias temporadas donde el gloss y las texturas brillantes recuperaron fuerza, el acabado opaco vuelve a ocupar el centro de la escena y se convierte en el favorito para quienes buscan color pleno, sofisticación y larga duración.

Aunque nunca desaparecieron del todo, los labiales mate experimentan un nuevo auge impulsado por influencers, maquilladores profesionales y firmas internacionales que ya adelantaron sus colecciones de verano 2026. La razón es simple: se adaptan a todos los estilos, desde los más minimalistas hasta los más audaces, y ofrecen un look pulido sin necesidad de retoques constantes.

A diferencia de los acabados glossy, el mate propone una estética más elegante y definida. En un contexto donde las tendencias combinan naturalidad con precisión, este tipo de labial encaja a la perfección: resalta el color, estiliza el contorno y mantiene la intensidad durante horas, incluso bajo altas temperaturas.

La preferencia no es solo estética. Hay motivos prácticos que explican su popularidad:

Además, la tendencia acompaña al boom de pieles frescas y maquillaje luminoso: el contraste entre un rostro glowy y labios totalmente mate genera un equilibrio moderno y súper fotogénico.

vista-frontal-hermosa-novia-con-maquillaje

Cómo lograr el look mate perfecto este verano

Aunque son cómodos y versátiles, los labios mate requieren ciertos cuidados para lucir impecables:

1. Exfoliación previa: el acabado opaco resalta las texturas, por lo que conviene exfoliar suavemente los labios una o dos veces por semana.

2. Hidratación inteligente: aplicar bálsamo unos minutos antes del maquillaje y retirar el excedente. Esto evita grietas sin interferir con la fijación del color.

3. Aplicación precisa: para un resultado prolijo, se recomienda empezar desde el centro y avanzar hacia los bordes con pequeños toques.

4. Fijación sin agobio: las fórmulas actuales permiten un mate flexible; no hace falta recargar el producto. Una capa fina es suficiente para lograr intensidad.

Los tonos que marcarán el verano 2026

Esta temporada, la paleta se mueve entre lo natural y lo vibrante:

Nude manteca y arena, perfectos para looks diurnos.

Rosa viejo y malva, sofisticados y elegantes.

Rojo ladrillo y terracota, ideales para pieles bronceadas.

Bermellón y frambuesa intensa, para un statement nocturno.

Los maquilladores coinciden: el mate se convierte en la pieza clave del look, sin necesidad de cargar el resto del rostro.