Tres pueblos de Brasil donde el mar es hermoso y el bolsillo sufre menos

Brasil es sinónimo de playas soñadas, pero también suele asociarse a destinos caros y muy concurridos. Sin embargo, lejos de los grandes centros turísticos, existen pueblos donde el mar sigue siendo protagonista y los precios son mucho más amigables para el bolsillo.

Estos pueblos costeros mantienen una vida más tranquila, con alojamientos sencillos, gastronomía local y playas amplias que permiten disfrutar sin gastar de más. Son lugares ideales para quienes buscan descanso, caminatas junto al mar y una experiencia más auténtica.

A continuación, tres pueblos de Brasil que se destacan por tener playas lindas, buen clima y costos más bajos que los destinos tradicionales del país.

Ubicado en el estado de Río Grande do Norte, São Miguel do Gostoso es un pueblo tranquilo que conserva un perfil relajado y precios accesibles. Sus playas son amplias, de arena clara y con un mar ideal tanto para descansar como para practicar deportes acuáticos suaves.

El pueblo cuenta con posadas económicas, restaurantes sencillos y un ambiente familiar. Es una opción perfecta para quienes buscan playas lindas sin el movimiento intenso de los grandes balnearios brasileños .

São Miguel do Gostoso combina playas amplias, calma y precios accesibles en el nordeste brasileño.

Barra Grande

Barra Grande, en el estado de Piauí, es uno de los pueblos más baratos del nordeste brasileño con playas atractivas. Su costa es extensa, tranquila y de aguas cálidas, ideal para largas caminatas y días de descanso total.

Además de sus playas, el pueblo se destaca por su bajo costo de vida, con alojamientos simples, comida local a buen precio y un entorno natural que invita a desconectarse del ruido urbano.

Japaratinga

Muy cerca de Maragogi, pero con precios mucho más bajos, Japaratinga es un pueblo costero del estado de Alagoas que enamora con sus playas de aguas calmas y tonos verdes y celestes.

Es un destino ideal para quienes quieren disfrutar del mar sin gastar de más. Sus playas son tranquilas, el pueblo mantiene un ritmo relajado y la oferta de posadas y restaurantes es considerablemente más económica que en otros puntos del nordeste.