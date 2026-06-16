Joyas ocultas del Mundial 2026

Miles de hinchas viajaron a Estados Unidos , México y Canadá para el Mundial 2026. Aunque los estadios y las fan zones serán protagonistas, cerca de las ciudades sede existen destinos menos conocidos que ofrecen paisajes únicos, experiencias auténticas y una oportunidad para descubrir la cultura, la naturaleza y la identidad local.

Son lugares que no suelen encabezar las guías turísticas, pero que ofrecen experiencias auténticas, paisajes extraordinarios y una conexión más cercana con la identidad de cada región.

Las sedes estadounidenses cuentan con escapadas sorprendentes a poca distancia. Cerca de Seattle aparece Snoqualmie , famosa por sus cascadas y bosques. En Texas, quienes visiten Dallas o Houston pueden descubrir Fredericksburg , un pueblo fundado por inmigrantes alemanes rodeado de viñedos y colinas.

Otra opción destacada es el Columbia River Gorge , cerca de la costa noroeste, donde senderos, miradores y cascadas ofrecen una experiencia completamente diferente a la intensidad urbana que acompañará al torneo.

A menos de una hora de Seattle, sede del Mundia l 2026, Snoqualmie ofrece cascadas, bosques y paisajes que contrastan con la intensidad de los estadios.

México aporta algunos de los destinos complementarios más atractivos del Mundial . San Miguel de Allende , con sus calles empedradas y arquitectura colonial, figura entre las ciudades más admiradas de América Latina.

pexels sanmigueldeallendemexico San Miguel de Allende se encuentra a 275 km de México DF y a 270 kilómetros de Guadalajara. Pexels

En Baja California, el Valle de Guadalupe se consolidó como una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del continente. A esto se suman localidades como Tequila, en Jalisco, donde los viajeros pueden conocer el origen de una de las bebidas más famosas del mundo mientras recorren plantaciones de agave y antiguas destilerías.

Canadá: lagos, viñedos y paisajes tranquilos

Toronto y Vancouver serán protagonistas durante el Mundial, pero Canadá guarda tesoros menos conocidos. Prince Edward County, en Ontario, atrae a viajeros que buscan bodegas boutique, gastronomía local y playas sobre el lago.

niagara on the lake A solo 130 kilómetros de Toronto, Niagara-on-the-Lake combina viñedos, arquitectura histórica y paisajes que la convierten en una de las escapadas más atractivas del Mundial 2026. baldhiker.com

También sobresale Niagara-on-the-Lake, una elegante localidad histórica cercana a las cataratas del Niágara, reconocida por sus viñedos y arquitectura del siglo XIX. En la costa oeste, Vancouver Island ofrece naturaleza, senderismo y pequeños pueblos donde el tiempo parece transcurrir a otra velocidad

Aunque los estadios son el centro de la acción de este Mundial 2026, muchos viajeros descubrirán que las experiencias más memorables pueden encontrarse lejos de las tribunas.

Porque los grandes eventos deportivos también funcionan como puertas de entrada a lugares que normalmente quedan fuera de los reflectores.