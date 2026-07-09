Inmigración suiza en Argentina: las huellas que siguen vivas

Desde Santa Fe hasta la Patagonia, la inmigración suiza fundó colonias, impulsó la producción rural y consolidó una red cultural que todavía sigue viva en varias provincias argentinas. Su huella se ve en pueblos, cooperativas, apellidos y tradiciones que formaron parte del desarrollo de varias provincias de Argentina .

La inmigración suiza dejó una marca decisiva en la Argentina desde mediados del siglo XIX. Entre 1857 y 1924 llegaron más de 37.000 suizos al país, y su presencia fue clave en la fundación de colonias agrícolas en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones y la Patagonia. Para 1882 ya existían más de 30 colonias suizas.

Más allá del fútbol, Argentina y Suiza comparten una historia de más de 160 años construida por miles de inmigrantes que dejaron su huella en la arquitectura , la educación y la cultura. Foto: Colonia Suiza , ubicado a 25 kilómetros de Bariloche (Río Negro)

En Córdoba, los suizos se vinculan sobre todo con colonias agrícolas surgidas en torno al ferrocarril, como Colonia María Manuela . En Entre Ríos San José y Colón , surgidas a partir del contingente de 530 colonos europeos llegados en 1857, con fuerte presencia suiza. Y en la Patagonia, sin dudas que Colonia Suiza , cerca de Bariloche.

La inmigración suiza en Misiones ocurrió entre las décadas de 1920 y 1940, impulsada por crisis económicas europeas y el auge del cultivo de yerba mate. El arribo de familias y profesionales fue principalmente en las localidades de Capioví y Santo Pipó .

En Mendoza hubo inmigración suiza sobre todo en la zona de Luján de Cuyo y Blanco Encalada, donde hoy se recuerda el Rincón Suizo como un sitio histórico ligado a esa presencia.

Trabajo y cooperativismo

Muchos inmigrantes suizos aportaron experiencia rural y conocimientos vinculados a la agricultura, el tambo y la elaboración de quesos. Ese saber práctico impulsó la producción lechera y dejó una marca duradera en la economía regional.

A eso se sumó un fuerte espíritu asociativo. mutuales, clubes, centros suizos y cooperativas se volvieron esenciales para sostener a las familias y organizar la vida colectiva en los pueblos que se asentaron.

Memoria y legado

La herencia suiza no quedó en el pasado. Hoy sigue viva en asociaciones, museos, fiestas y actividades culturales que mantienen presente la memoria de esa inmigración en distintas provincias.

Argentina tuvo dos presidentes de ascendencia suiza, Carlos Pellegrini y Néstor Kirchner. También el expiloto de Fórmula 1 Carlos Reutemann (1942-2021) y el político Hermes Binner (1943-2020).

También quedaron apellidos y referencias concretas que forman parte del paisaje argentino, como Lehmann, Genoud, Beck, Cardinaux y Liandat. En muchas localidades, esos nombres todavía remiten a familias que participaron en la construcción económica, social y cultural de sus regiones.