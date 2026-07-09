Inmigración suiza en Argentina: las huellas que siguen vivas
Colonias y pueblos enteros: la huella suiza dejó marcas profundas en Argentina, visible en nombres como Néstor Kirchner y Carlos Reutemann.
Desde Santa Fe hasta la Patagonia, la inmigración suiza fundó colonias, impulsó la producción rural y consolidó una red cultural que todavía sigue viva en varias provincias argentinas. Su huella se ve en pueblos, cooperativas, apellidos y tradiciones que formaron parte del desarrollo de varias provincias de Argentina.
Colonias y población
La inmigración suiza dejó una marca decisiva en la Argentina desde mediados del siglo XIX. Entre 1857 y 1924 llegaron más de 37.000 suizos al país, y su presencia fue clave en la fundación de colonias agrícolas en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones y la Patagonia. Para 1882 ya existían más de 30 colonias suizas.
Algunas son Baradero en provincia de Buenos Aires y en Santa Fe las ciudades de Esperanza (primera colonia agrícola de Argentina), San Carlos Centro, San Jerónimo Norte, Colonia San José, Colonia Belgrano, Humboldt y Rafaela (fundada por un suizo) son algunos de los ejemplos más claros de esa huella. En esos pueblos, los suizos levantaron viviendas, chacras, escuelas, templos y comercios, y ayudaron a poblar zonas que todavía estaban en expansión.
En Córdoba, los suizos se vinculan sobre todo con colonias agrícolas surgidas en torno al ferrocarril, como Colonia María Manuela. En Entre Ríos San José y Colón, surgidas a partir del contingente de 530 colonos europeos llegados en 1857, con fuerte presencia suiza. Y en la Patagonia, sin dudas que Colonia Suiza, cerca de Bariloche.
La inmigración suiza en Misiones ocurrió entre las décadas de 1920 y 1940, impulsada por crisis económicas europeas y el auge del cultivo de yerba mate. El arribo de familias y profesionales fue principalmente en las localidades de Capioví y Santo Pipó.
En Mendoza hubo inmigración suiza sobre todo en la zona de Luján de Cuyo y Blanco Encalada, donde hoy se recuerda el Rincón Suizo como un sitio histórico ligado a esa presencia.
Trabajo y cooperativismo
Muchos inmigrantes suizos aportaron experiencia rural y conocimientos vinculados a la agricultura, el tambo y la elaboración de quesos. Ese saber práctico impulsó la producción lechera y dejó una marca duradera en la economía regional.
A eso se sumó un fuerte espíritu asociativo. mutuales, clubes, centros suizos y cooperativas se volvieron esenciales para sostener a las familias y organizar la vida colectiva en los pueblos que se asentaron.
Memoria y legado
La herencia suiza no quedó en el pasado. Hoy sigue viva en asociaciones, museos, fiestas y actividades culturales que mantienen presente la memoria de esa inmigración en distintas provincias.
Argentina tuvo dos presidentes de ascendencia suiza, Carlos Pellegrini y Néstor Kirchner. También el expiloto de Fórmula 1 Carlos Reutemann (1942-2021) y el político Hermes Binner (1943-2020).
También quedaron apellidos y referencias concretas que forman parte del paisaje argentino, como Lehmann, Genoud, Beck, Cardinaux y Liandat. En muchas localidades, esos nombres todavía remiten a familias que participaron en la construcción económica, social y cultural de sus regiones.