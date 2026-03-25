Furia Scaglione lució un impactante topless para festejar su cumpleaños

Juliana "Furia" Scaglione celebró sus 35 años con un look que desafió la censura. ¡No te pierdas los detalles en la nota!

Juliana "Furia" Scaglione no tuvo un cumpleaños cualquiera. La exparticipante de Gran Hermano eligió el Piso 31 de Olympo Sky Bar para celebrar sus 35 años con una fiesta que tuvo música, performance y una estética provocadora. Tal como lo había anticipado en redes, la noche tuvo un line up centrado en melodic techno y tech house, con un horario extendido que acompañó la intensidad del evento.

La celebración arrancó a las 20 y se extendió hasta las dos de la madrugada. En ese lapso, Furia también ofreció un show en vivo para sus invitados, que bailaron junto a Mykka. Agradecida, la homenajeada compartió un mensaje en redes: “Gracias a todos por venir a festejar mi cumpleaños”, y sumó menciones para quienes estuvieron detrás de la organización, desde la torta hasta los souvenirs, pasando por el espacio y la seguridad.

Mirá el video del cumpleaños de Furia: Cumpleaños de Furia En cuanto al look, Furia llevó la lógica de la celebración al extremo y apostó por una propuesta contundente, luciendo un topless intervenido únicamente con pezoneras en forma de cruz, acompañado por un pantalón de cuero negro y una campera de piel. El outfit se completó con anteojos de sol, pasamontañas, borcegos y cadenas, elementos que reforzaron una impronta urbana, casi distópica, donde lo provocador y lo conceptual se cruzaron.