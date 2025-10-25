Ford Experience: la gira que lleva la emoción del manejo a todo el país está en Mendoza

Comenzó el Ford Experience Mendoza en el Palmares Shopping que, del 24 al 26 de octubre, será punto de encuentro para quienes aman los autos, "el mundo de los fierros" y el diseño. "¡Estoy fascinado, acabo de hacer el test drive y no puedo creer lo que anda!", comentó José, uno de los primeros en probar una de las camionetas.

Es que no se trata solo de una exhibición, sino de una experiencia sensorial completa, ya que los visitantes pueden subirse, probar y sentir en primera persona la tecnología y el confort de las SUVs más emblemáticas de la marca.

Entre las protagonistas, encontramos a la Bronco Sport, la Territory y la Everest. Cada una encarna una forma distinta de vivir la aventura. Los test drives guiados por pilotos profesionales estarán invitando a los asistentes a recorrer circuitos para explorar las capacidades reales de los vehículos, desde la tracción 4x4 de la Bronco hasta la comodidad de siete plazas de la Everest.

Los interesados aprovecharon para conocer de cerca los modelos, subir a los vehículos y dejarse sorprender por la tecnología Ford.

Uno de los instructores explicó el funcionamiento del evento: “Nosotros les consultamos a quienes se acercan qué modelo quieren probar. Hay gente que prefiere la Bronco, y otros que prefiere la Everest o la Territory”. La dinámica, simple y directa, permite que cada visitante elija su experiencia ideal. Algunos buscan adrenalina y potencia, mientras que otros, confort y espacio. La propuesta de Ford abarca ambos mundos.

En charla con MDZ, cuando se les preguntó a los amigos de Ford qué tipo de persona elegiría la Bronco, el equipo no dudó en responder: “Es una camioneta que está apuntada más al público joven, es más aventurera, es tracción 4x4, tiene un motor potente, 253 caballos y caja octava”. Y agregaron con orgullo que, para quienes buscan algo más familiar, “tenemos la Everest, que es de siete plazas, también 4x4 y pensada para familias amplias, para hacer rutas y disfrutar del camino”. En ese abanico, la Territory se presentó como el punto medio.

La Bronco Sport se destaca con su sistema de audio premium B&O, pantalla multitáctil de 13,2” con SYNC 4 y cámara 360°, un combo que eleva la experiencia de manejo a otro nivel. La Territory, con su motor 1.8L EcoBoost de 185 caballos y control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, fue la preferida de quienes buscaban suavidad y rendimiento. Mientras tanto, la Everest, con su motor 2.3L Ecoboost y capacidad para siete personas, es la favorita de las familias.

Sobre la elección de Mendoza como una de las paradas del tour, un representante de la marca explicó que no fue por casualidad: “Primero, elegimos esta provincia para darle más visibilidad a nuestro producto y, sobre todo, por la federalización de la acción. No queríamos quedarnos solo en Buenos Aires, sino llegar a las plazas más importantes del país. Estuvimos en Salta, ahora en Mendoza, pronto en Córdoba y la última parada será Nordelta, para que todos puedan probar las nuevas SUVs de Ford”. La iniciativa buscó acercar la experiencia de conducción a distintos públicos, derribando la idea de que los grandes experiencias solo suceden en la capital.

Durante el primer día, incluso Agustina Cherri llegó al Ford Experience Mendoza alrededor de las 14:30, dispuesta a vivir la experiencia completa. La actriz se subió a una Bronco Sport para realizar su propio test drive, acompañada por uno de los pilotos profesionales. Durante el recorrido, se la vio divertida y entusiasmada con cada detalle del vehículo mientras probaba su potencia en el circuito preparado en el Palmares Shopping.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

ford experience palmares ford territory sociales Los test drives comenzaron a las once, con un flujo de curiosos y fanáticos que se acercaron a probar cada modelo.

ford experience palmares ford territory sociales-3 Ford propuso una experiencia sensorial completa, pensada para probar, sentir y redescubrir la conexión con el camino.

ford experience palmares ford territory sociales-7 Cada test drive se vivió como una pequeña aventura.

ford experience palmares ford territory sociales-8 Augusto López y Angelina Victoria Páez.

1 Ford SUV MDZ-16 En una tarde perfecta, Agustina Cherri llegó, saludó al equipo y no dudó en subirse a la Bronco Sport para probarla. Ford

ford experience palmares ford territory sociales-9 Entre charlas, café y motores encendidos, el público disfrutó una jornada diferente.

ford experience palmares ford territory sociales-12 ¡Una experiencia completa!

ford experience palmares ford territory sociales-13 Los asistentes pudieron elegir entre la Bronco Sport, la Territory o la Everest, según su personalidad y estilo de manejo.

ford experience palmares ford territory sociales-15 Cada experiencia fue personalizada, con la posibilidad de probar el manejo y descubrir las distintas prestaciones de los SUV.

ford experience palmares ford territory sociales-16 Luis Martínez también se sumó a la experiencia.

1 Ford SUV MDZ-14 De "A toda velocidad TV", Julián Candio.

ford experience palmares ford territory sociales-17 El evento formó parte del recorrido nacional de la marca, con paradas en Salta, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

ford experience palmares ford territory sociales-19 Así se vivió la Ford Experience Mendoza.

ford experience palmares ford territory sociales-21 Territory sorprendió con su equilibrio entre tecnología y confort: un modelo pensado para quienes buscan performance y diseño en la ciudad.

ford experience palmares ford territory sociales-27 Los instructores explicaron cada detalle técnico con entusiasmo.

ford experience palmares ford territory sociales-30 “Queremos federalizar la acción, no quedarnos solo en Buenos Aires y llegar a las plazas más importantes del país”.

ford experience palmares ford territory sociales-31 Ramón Bellot, uno de los guías de la experiencia.

ford experience palmares ford territory sociales-34 Norma Farrando y José Acuña.