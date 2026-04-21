Flor Peña sorprendió con su cambio en el pelo: diosa a los 51

Flor Peña sorprendió a sus seguidores a los 51 años con un audaz cambio de look. ¡No te pierdas los detalles en la nota!

Flor Peña decidió dejar atrás su clásico tono marrón para sumergirse en un colorado que dejo a más de un seguidor con la boca abierta.

Hasta ese momento, su imagen venía construyéndose sobre una melena larga, con ondas suaves y flequillo, que acompañaba looks urbanos relajados, muchas veces con jeans amplios, tops de encaje o gafas oscuras. Ese “antes” funcionaba, era coherente con su estilo, pero también parecía listo para mutar.

Compartió el proceso de cambio en redes, con la peluquería como escenario y el video como testimonio inmediato, casi en tiempo real. Allí apareció la frase que condensó todo el espíritu del cambio: “nadie me lo pidió pero a los 51 quiero ser colorada”.

Para acompañar el post, su elección musical fue “La Colorada” de Pibes Chorros, que terminó de cerrar la transformación con humor y disfrute.