El look explosivo de Flor Peña que encendió las redes

Florencia Peña brilló desde el otro lado del mapa, bajando las valijas en el aeropuerto de Los Ángeles con un look que fue un fuego. Flor compartió con sus seguidores una serie de fotos tomadas en LAX, donde se la ve muy diva urbana, luciendo un conjunto de dos piezas en animal print que le quedaba pintado, y que consistieron en un top con super escote y una pollera tubo bien al cuerpo.

“Muy motorizada, bebé”, escribió en el epígrafe, y con eso ya estaba todo dicho. Además del outfit, Flor tiene esa manera tan suya de mostrarse que logra que cada foto transmita más que un simple look. Se ve cómoda, divertida y segura.

El animal print es uno de esos estampados que nunca termina de irse. Pasa por distintas etapas (más sutil, más exagerado, más sofisticado), pero siempre vuelve. En este caso, Flor lo usó sin moderación, en versión total look, y le salió espectacular porque todo estaba equilibrado por la actitud con la que lo llevó. El conjunto que eligió tenía esa vibra medio latina, medio diva de los noventa que le quedó como anillo al dedo.

Así que si andabas con ganas de animarte al animal print, quizás esta sea la señal. Podés ir por una pollera, un top o incluso un pañuelo. No hace falta el total look si no te sentís cómoda, pero si te gusta, hacelo como Flor, con humor y con cero miedo al qué dirán.

Mirá las fotos del look animal print de Flor Peña:

La actriz bajó las valijas con actitud total y un look que arrasó en redes.

El outfit de Flor Peña que encendió Instagram.