Este pueblo tiene un paisaje que parece del sur, pero queda en Buenos Aires

Villa Ventana es un pueblo bonaerense rodeado de cerros, arroyos y bosques, con un perfil serrano poco habitual dentro del mapa turístico de la provincia.

Villa Ventana es un pueblo de Buenos Aires donde el paisaje serrano le da una identidad poco común dentro de la provincia.

En este pueblo de Buenos Aires, la provincia deja por un momento la llanura y se mete de lleno en otro paisaje. Villa Ventana aparece entre sierras, vegetación y cursos de agua, con una escala tranquila que lo volvió uno de los rincones más singulares del sistema de Ventania.

El rasgo que más distingue a Villa Ventana es justamente ese entorno. A diferencia de otras escapadas bonaerenses más ligadas al campo o a la laguna, acá el pueblo se apoya en el relieve serrano, en los caminos arbolados y en una atmósfera de montaña que no suele asociarse de inmediato con Buenos Aires.

La zona forma parte del corredor turístico de Ventania, uno de los sectores más fuertes de la provincia para quienes buscan naturaleza, aire libre y caminatas. En ese contexto, el pueblo funciona como una base cómoda para recorrer senderos, miradores y distintos puntos del paisaje serrano.

Villa Ventana, Buenos Aires. Foto: IG @@stellarodriguezar En este pueblo, los cerros y los caminos arbolados construyen una de las escenas más reconocibles del sistema de Ventania. Instagram/@stellarodriguezar También juega a favor su escala. Villa Ventana no necesita una estructura urbana grande para llamar la atención, porque buena parte de su encanto está en cómo el pueblo se integra al entorno, sin romper con la presencia de los cerros, los arroyos y los espacios verdes que dominan toda la escena.

A eso se suma un ritmo mucho más sereno que el de otros destinos turísticos más masivos. En Villa Ventana, la escapada suele pasar por caminar, mirar el paisaje, moverse despacio y dejar que el pueblo se explique a través de su relación directa con la sierra.