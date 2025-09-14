En este pueblo de Río Negro se respira la verdadera esencia de la Patagonia

En medio de la vasta estepa patagónica, donde los horizontes parecen infinitos y el viento dibuja su propia música, se encuentra Comallo , un pequeño pueblo de Río Negro que pocos conocen pero que guarda una esencia única. Situado a 120 kilómetros al este de San Carlos de Bariloche, sobre la Ruta Nacional 23, este rincón es estación ferroviaria del Tren Patagónico y punto de encuentro entre la inmensidad del paisaje y la calidez de su gente.

El pueblo nació a orillas del arroyo Comallo , un curso de agua que abastece tanto a la localidad como a los campos cercanos. Al atravesar el pueblo, el arroyo forma un valle encajonado de bardas altas y rojizas que regalan postales inolvidables. A solo 500 metros de la zona urbana, existen seis espacios acondicionados para disfrutar de un picnic o un asado en familia, con fogones y mesas al reparo del viento. Es un lugar accesible al que se puede llegar caminando, en bicicleta o en vehículo, y que se convierte en uno de los tesoros naturales más queridos de los vecinos.

Entre sus postales más reconocidas se alza el Cerro de la Cruz, una de las elevaciones rojizas que enmarca el valle, modelado por potentes procesos erosivos que dieron forma a un escenario singular. Este entorno invita a caminar, detenerse a escuchar el agua correr y dejarse envolver por la serenidad de la estepa rionegrina.

Pero Comallo no solo enamora por su naturaleza. Desde su fundación se destacó por ser un pueblo cordial, donde la convivencia tranquila y el trato amigable hacia los visitantes se convirtió en una marca registrada. Esa identidad dio origen a la Fiesta Provincial de la Cordialidad, una celebración que rescata tradiciones populares como la destreza criolla, la música y la danza que identifican a la región.

En los últimos años, la localidad se ha consolidado como un sitio ideal para quienes recorren la Ruta 23, ya sea de paso hacia la cordillera o como destino en sí mismo. Sus pobladores, orgullosos de su tierra, mantienen vivas costumbres que se reflejan en cada encuentro, en la forma de compartir un mate o en la calidez con la que reciben a quienes llegan.

Así, en medio de la inmensidad de la estepa, Comallo aparece como un oasis de tranquilidad y cordialidad, un lugar que no figura en las guías más conocidas pero que ofrece experiencias que se graban en la memoria: el sonido del arroyo, las bardas teñidas de rojo al atardecer y la hospitalidad de un pueblo que se resiste a perder su esencia.