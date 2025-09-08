Un pueblo de la Patagonia que no está en las guías, pero enamora a quienes llegan

En el corazón de la provincia de Santa Cruz, este pequeño pueblo patagónico sorprende con su historia, su entorno natural y el encanto de la vida rural.

En el corazón de la provincia de Santa Cruz se encuentra Gobernador Gregores, un pueblo que durante siglos fue punto de paso de los pueblos originarios aonikenk y que hoy se abre como destino para viajeros que buscan tranquilidad, historia y paisajes inolvidables.

Este pueblo es la puerta de entrada al final de la Patagonia Su ubicación estratégica la convierte en puerta de entrada al Parque Nacional Perito Moreno y en un centro ideal para quienes disfrutan de la pesca deportiva, gracias a la cercanía con el lago Cardiel y el reconocido lago Strobel, conocido mundialmente como “Jurasic Lake” por la calidad de sus truchas.

El casco urbano conserva edificaciones de valor histórico y espacios culturales como el Museo Fundacional La Herrería o la Casa de Piedra, donde se exhiben documentos y fotografías que narran la evolución de la región. También es posible recorrer el Cañadón de los Muertos, un sitio clave de la huelga de 1921, que permite conectar con un pasado marcado por las luchas obreras en la Patagonia.

image Este pueblo está ubicado sobre la mítica Ruta Nacional 40. Gobernador gregores

La naturaleza es otro de sus grandes atractivos. Desde el Mirador del Valle Norte se aprecian vistas panorámicas imponentes, mientras que en la Meseta del Strobel se desarrolla turismo arqueológico. A muy pocos kilómetros, los espejos de agua ofrecen un paraíso para pescadores y amantes del aire libre: el lago Cardiel, de aguas azul intenso, y el Strobel, célebre entre los aficionados internacionales por la pesca con mosca.