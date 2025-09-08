Un pueblo de la Patagonia que no está en las guías, pero enamora a quienes llegan
En el corazón de la provincia de Santa Cruz, este pequeño pueblo patagónico sorprende con su historia, su entorno natural y el encanto de la vida rural.
En el corazón de la provincia de Santa Cruz se encuentra Gobernador Gregores, un pueblo que durante siglos fue punto de paso de los pueblos originarios aonikenk y que hoy se abre como destino para viajeros que buscan tranquilidad, historia y paisajes inolvidables.
Este pueblo es la puerta de entrada al final de la Patagonia
Su ubicación estratégica la convierte en puerta de entrada al Parque Nacional Perito Moreno y en un centro ideal para quienes disfrutan de la pesca deportiva, gracias a la cercanía con el lago Cardiel y el reconocido lago Strobel, conocido mundialmente como “Jurasic Lake” por la calidad de sus truchas.
El casco urbano conserva edificaciones de valor histórico y espacios culturales como el Museo Fundacional La Herrería o la Casa de Piedra, donde se exhiben documentos y fotografías que narran la evolución de la región. También es posible recorrer el Cañadón de los Muertos, un sitio clave de la huelga de 1921, que permite conectar con un pasado marcado por las luchas obreras en la Patagonia.
La naturaleza es otro de sus grandes atractivos. Desde el Mirador del Valle Norte se aprecian vistas panorámicas imponentes, mientras que en la Meseta del Strobel se desarrolla turismo arqueológico. A muy pocos kilómetros, los espejos de agua ofrecen un paraíso para pescadores y amantes del aire libre: el lago Cardiel, de aguas azul intenso, y el Strobel, célebre entre los aficionados internacionales por la pesca con mosca.
El turismo rural también tiene un lugar destacado en Gobernador Gregores. Diversas estancias históricas abren sus puertas para recibir visitantes que pueden alojarse y participar en actividades como cabalgatas, caminatas, trekking y salidas de pesca. En estos campos además se producen quesos, chacinados y dulces artesanales que reflejan la identidad de la zona. Los tulipanes, cultivados en la localidad, se han convertido en un ícono de su producción regional.
Quienes recorren este rincón patagónico también encuentran actividades recreativas como kayak, cabalgatas o paseos por la costa del río Chico. Todo ello convierte a Gobernador Gregores en un destino que crece año tras año, ideal para disfrutar en familia y descubrir otra faceta de la Patagonia argentina: aquella que combina paisajes únicos, historia viva y el trabajo constante de su gente.