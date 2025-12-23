El trench de Charlene de Mónaco que todas quieren y ya tiene versión accesible

La princesa, Charlene de Mónaco, apostó por elegancia minimalista en Monaco Under the Stars. No te pierdas los detalels de su look en la nota.

Charlene de Mónaco asistió al espectáculo Monaco Under the Stars, una cita nocturna del Principado. En esta ocasión, la princesa eligió un estilismo tan depurado como magnético, cuyo eje fue un trench de ante color camel que sintetizó sofisticació y sobriedad en partes iguales. Lejos de cualquier estridencia, el impacto surgió desde la precisión del corte y la nobleza de los materiales.

La elección del trench no es casual, ya que Charlene sostiene desde hace años una estética minimalista y elegante. El ante contó con una textura suave y lujosa que elevó el abrigo sin necesidad de recursos adicionales, mientras que el tono camel funcionó como comodín absoluto, siendo versátil, atemporal y perfectamente adaptable tanto a propuestas diurnas como a eventos nocturnos al aire libre, como el que ofreció el Chapiteau de Fontvieille aquella noche.

El diseño presentó líneas limpias, una estructura bien definida y una caída impecable. Es uno de esos abrigos que no responden a una tendencia efímera, sino a la idea de fondo de armario bien construido, pensado para volver temporada tras temporada.

Lejos de limitarse a una gran prenda exterior, Charlene cerró el look con unas botas marrones de tacón sensato, una opción funcional y refinada. El bolso, en la misma gama cromática, siguió con la armonía del estilismo y nos dejó bien en claro que los tonos tierra siguen siendo una apuesta ganadora.

Para iluminar el conjunto, la princesa eligió un jersey blanco de cuello alto, una pieza que le dio ese punto de contraste y frescura frente a la paleta camel y marrón.