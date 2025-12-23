Navidad: 3 pasos para evitar el caos tras abrir los regalos

El desorden suele instalarse rápido cuando se celebra la navidad , especialmente en hogares con chicos. La magia de abrir los regalos en la nochebuena no debería causar estrés visual. Pero la emoción y la ansiedad por abrirlo todo conlleva a un living repleto de papeles en el piso. Por eso 3 pasos para mantener el orden .

Para evitar ese caos, ordenar mientras mientras se abren los regalos puede marcar la diferencia porque evita que el caos se instale desde el inicio. Tener una bolsa de residuos abierta desde el primer regalo permite que los envoltorios desaparezcan al instante y evita que el desorden crezca minuto a minuto.

El orden también es una forma de cuidar el bienestar. Créditos: Future .

Asignar una bolsa resistente a cada integrante de la familia es el segundo paso. Cada regalo va directo a ese espacio provisorio, lo que mantiene despejadas las áreas comunes y facilita el traslado posterior a dormitorios u otros ambientes.

¿Qué se logra con darle a cada integrante de la familia una bolsa grande? El objetivo es que luego de abrir su regalo lo guarde allí para que luego se lo lleve a su casa -si no vive allí- o a su habitación, para así evitar que el papel y el mismo regalo convierta intransitable el living. Créditos: Future .

Que la casa pueda "seguir funcionando"

El tercer paso es soltar la idea de que es posible ordenar la casa para que en la navidad pueda seguir funcionando. No se trata de dejar la casa impecable, sino funcional y habitable. Un orden rápido y práctico es suficiente para recuperar el equilibrio del espacio.

En resumen:

El orden se hace mientras se abren los regalos , no después

Menos desorden visual significa menos estrés

Cada objeto necesita un lugar, aunque sea provisorio

No se busca la perfección, sino que la fluidez y la funcionalidad

Limpiar rápido contribuye a que un espacio quede restablecido y el hogar siga funcionando. Créditos: Future.

Estos 3 pasos no solo ahorran tiempo, sino que también reduce el estrés, cuida la energía emocional y permite disfrutar plenamente de la navidad, sin que el desorden se vuelva protagonista.