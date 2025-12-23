Estos son los destinos mendocinos más buscados para disfrutar en Año Nuevo

Mendoza se consolidó como uno de los destinos top para despedir el año. Descubrí cuáles son los destinos favoritos de Booking.com.

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, viajar volvió a convertirse en una de las formas preferidas de celebrar nuevos comienzos. En ese contexto, Booking.com identificó cuáles fueron los destinos mendocinos más buscados por los argentinos para recibir el Año Nuevo.

Estos son los destinos favoritos en Mendoza: Según los datos relevados por la plataforma, Ciudad de Mendoza, San Rafael y Luján de Cuyo se posicionaron como los destinos más elegidos, combinando paisajes, gastronomía y propuestas enoturísticas. A ellos se sumaron Potrerillos y Chacras de Coria, dos clásicos que nunca pierden vigencia.

La Ciudad de Mendoza se destacó por su equilibrio entre vida urbana, naturaleza y oferta cultural, mientras que San Rafael volvió a seducir con sus escenarios naturales y actividades al aire libre. Luján de Cuyo, por su parte, por las experiencias sensoriales ligadas al Malbec.

Lujan de Cuyo Luján de Cuyo es uno de los destinos más elegidos. Potrerillos apareció como la opción ideal para quienes buscaron desconectar, rodeados de montaña y agua, mientras que Chacras de Coria mantuvo su encanto con propuestas gastronómicas y alojamientos de ensueño.