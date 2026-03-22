El outfit nocturno de Luisana Lopilato que vas a querer imitar

Luisana Lopilato brilló en Vancouver con un look de lentejuelas. Inspirate con los detalles en la nota.

Desde las calles de Vancouver, Luisana Lopilato compartió unas fotos en las cuales mostró un look nocturno que aprovechaba las luces y el paisaje, ya que tanto el taxi amarillo como las veredas iluminadas y el movimiento de la ciudad terminaron siendo tan protagonistas como la ropa.

"Postales de un sábado por la noche junto a un equipo increíble y una marca hermosa", escribió. Y sí, las fotos tenían esa onda de postal nocturna, bien cinematográfica.

El look lo encabezaba un pantalón negro de lentejuelas, y arriba, un top lencero negro simple que permitió que las texturas hablaran por sí solas. Encima llevó un tapado largo oscuro que le puso estructura y bajó un cambio al conjunto, dándole ese aire más de ciudad.

Para cerrar, llevó unas botas negras chunky, con suela bien robusta, que le dieron un contraste al glamour de las lentejuelas. De hecho, fue ese se mix entre lo brillante y lo pesado lo que terminó de darle carácter al look.