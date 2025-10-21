El look más elegante: Meghan Markle apostó al minimalismo absoluto

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, volvió a deslumbrar con un conjunto monocromático y atemporal. ¡Mirá y tomá nota!

Mirá el look con el que conquistó a las emprendedoras de Los Ángeles.

Durante una cena de mujeres emprendedoras en Los Ángeles, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, apostó por un look que condensó sobriedad y elegancia en un conjunto en tonos neutros.

El outfit, firmado por la casa italiana Giuliva Heritage, combinó un blazer oversize en camel claro con un pantalón palazzo de tiro alto. Debajo, Meghan llevó un top blanco que le dio una onda contemporánea sin romper la línea clásica del conjunto, y en los pies lució unos stilettos negros en punta de Balenciaga.

Los accesorios siguieron esa misma narrativa de discreción, luciendo un brazalete dorado de Cartier, aros minimalistas de Polène París y una gargantilla delgada.

La elección del beige representa serenidad, independencia y, por supuesto, una belleza que no necesita de muchos adornos. Es por eso que fue el tono que Meghan utilizó para redefinir el poder femenino moderno, alejado del exceso y más cerca de la autenticidad.

En este evento, la duquesa se mostró relajada, en sintonía con las emprendedoras que participaron. Hablaron de proyectos, alianzas y nuevas oportunidades para las mujeres en el mundo de los negocios.