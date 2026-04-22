El look de la princesa Amalia que redefine el estilo de las nuevas royals: mirá cómo es

La princesa Amalia de Orange mostró un look que marca un antes y un después en la moda de las nuevas generaciones de royals.

Durante una visita a Ámsterdam, la princesa Amalia volvió a la escena pública después de su paso por las Fuerzas Armadas. La heredera al trono recorrió, con un particular look, el centro de la ciudad, el centro comunitario Van der Pek en Ámsterdam Norte y ADAMAS.

En esta ocasión, Amalia se alejó de la impronta más colorida asociada históricamente a su madre, la reina Máxima, para adentrarse en un terreno mucho más depurado, donde la sastrería y la monocromía funcionaron como herramientas de expresión. Un cambio sutil pero significativo en su narrativa estética.

El eje del look fue un mono azul marino de Max Mara, con mangas largas y escote en V. La parte superior evocó la lógica de un wrap dress que se ajustó con precisión a su cuerpo hasta la cintura, generando una silueta definida que luego se abrió en un pantalón palazzo con aire marinero, en línea con las tendencias europeas actuales.

Las botas negras le dieron firmeza al conjunto, mientras que el clutch de Zara, de formato redondo con agarre dorado que parecía enredarse sobre la mano, sumó un gesto lúdico dentro de una propuesta que, en esencia, apostó por la sobriedad.

La princesa Amalia, paso a paso, demuestra que su estilo propio está en plena construcción y que cada aparición es una pieza más de ese proceso.