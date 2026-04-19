El impactante cambio de look de Juanita Tinelli: las fotos

Juanita Tinelli sorprendió con un drástico cambio de look. No te pierdas todos los detalles en la nota.

Hasta hace poco, la imagen de Juanita Tinelli estaba asociada a una melena larga, oscura, llevada lacia y con raya al medio, un estilo que se había vuelto parte de su sello. Sin embargo, el cambio llegó de manera contundente cuando decidió mostrar su nueva apuesta.

En imágenes de ese “antes”, el registro de dirigía hacia algo más urbano, con fotos en blanco y negro donde aparecía con buzo con capucha y joggers, sosteniendo ese mismo largo de cabello pero llevándolo hacia una narrativa más minimalista.

Ahora, en una serie de selfies frente al espejo, capturó un cambio completamente disruptivo respecto a su imagen anterior. El nuevo look apareció con un rubio platinado intenso y un corte notablemente más corto, desmechado y con volumen, con un flequillo largo.

En cuanto al estilismo que acompañó esa imagen, lució mini body de algodón en tono celeste, mientras que las poses transmitieron una seguridad que terminó de cerrar la narrativa del cambio.