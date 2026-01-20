El accesorio que domina el verano 2026 fue usado por Nicole Neumann: mirá cuál es

Nicole Neumann elevó su estilo playero con un sólo accesorio. No te pierdas las fotos de su look en la nota.

Nicole Neumann compartió una serie de fotos donde un solo detalle bastó para transformar por completo un look relajado. La modelo apostó por un accesorio protagonista que concentró toda la atención, y se trató de un collar de cuero con colgante XL.

El conjunto base fue simple, pensado para disfrutar del calor. Llevó géneros livianos, paleta neutra y una silueta relajada que construyeron en conjunto el look perfecto para que el accesorio brillara.

Compuesto por tiras de cuero de textura rústica y un colgante de gran tamaño apoyado sobre el pecho, el collar le dio estructura y carácter. No fue un adorno más, sino una pieza que ordenó el conjunto y le dio identidad.

El cuero, además, no se sintió pesado, sino que logró un buen contraste frente a las telas livianas y generó una imagen de elegancia relax, muy alineado con la nueva idea de lujo sin esfuerzo.