Dolor: falleció el fundador de una icónica bodega y hacedor fundamental del espumante argentino

Pedro Federico Rosell fue un ingeniero agrónomo y enólogo argentino, pero también una figura clave de bodega Cruzat e histórica en el desarrollo de los espumantes de alta gama en Mendoza. El hombre, querido y respetado por la gente de la vitivinicultura mundial, dejó de existir en el día de hoy y las expresiones de tristeza se multiplican.

La formación de Pedro comenzó en el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, y posteriormente fue becado por el Gobierno de Francia para perfeccionarse en el Instituto de Enología de la Universidad de Burdeos. Allí tuvo como maestro al reconocido enólogo francés Émile Peynaud, una influencia decisiva en sus primeros pasos en el mundo de los vinos espumosos.

A lo largo de su carrera, Rosell se especializó en la elaboración de espumantes y se convirtió en un referente argentino en la materia, asesorando a distintas bodegas y desarrollando una mirada basada tanto en el conocimiento técnico como en la sensibilidad y el análisis sensorial.

En 2004 fundó Bodega Cruzat junto a un grupo de empresarios vitivinícolas chilenos, con la premisa de elaborar espumosos de alta gama mediante el método tradicional, con segunda fermentación en botella. Desde el comienzo, el proyecto buscó las condiciones de suelo, altitud y clima adecuadas en Mendoza para desarrollar vinos de larga crianza y alta calidad.

Rosell también estuvo vinculado a otros emprendimientos vitivinícolas. Documentación oficial de fines de los años 90 registra su participación como presidente de Cavas Rosell Boher S.A. , sociedad dedicada a la actividad vitivinícola.

Su nombre quedó especialmente asociado a la evolución de los espumantes argentinos y a una concepción de la enología en la que la paciencia, la precisión y la percepción sensorial ocupan un lugar central. En ese recorrido, Cruzat se convirtió en uno de los proyectos que consolidaron en Mendoza una identidad propia alrededor de los espumantes elaborados bajo método tradicional.

Pedro Rosell.

El comunicado de Bodega Cruzat

"Con profundo pesar, Bodega Cruzat despide a Pedro Federico Rosell, enólogo fundador de la bodega y una figura fundamental en la historia de los vinos espumosos de la Argentina", comienza diciendo el comunicado que ha publicado la reconocida casa de espumantes.

"Pedro fue parte del nacimiento de Cruzat en 2004, cuando junto a un grupo de empresarios chilenos dio forma a un proyecto que tenía un objetivo tan concreto como ambicioso: elaborar en Mendoza espumosos de alta gama bajo el método tradicional. Esa visión marcó desde entonces la identidad de la bodega".

"Ingeniero agrónomo, enólogo y docente, se formó también en Francia y dedicó gran parte de su carrera a los espumosos. Desde 1978 trabajó en distintas bodegas argentinas y se convirtió en referente para varias generaciones de enólogos, también desde su rol docente en la Universidad Nacional de Cuyo".

Pedro fue un hombre sumamente querido en la inustria del vino.

"En Cruzat, su conocimiento, su rigurosidad y, sobre todo, su respeto por los tiempos y los detalles quedaron impresos desde la primera botella. Pedro no sólo fue uno de los fundadores de la bodega: fue quien ayudó a construir la filosofía enológica que todavía hoy guía nuestro trabajo. Hoy despedimos a un maestro, un referente y una persona profundamente ligada a nuestra historia".

"Acompañamos con mucho cariño a su familia y a sus seres queridos en este momento", cierra el escrito, firmado por las familias Cruzat, Barros, y todo el equipo de la bodega y empresa.