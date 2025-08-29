Diez Cabernet Sauvignon y sus precios: el varietal que reina en el mundo del vino

El Cabernet Sauvignon surgió en Burdeos, Francia, del cruce entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Hoy es la variedad tinta más plantada a nivel global. Se reconoce por sus taninos firmes, buena acidez y aromas intensos a cassis, ciruelas negras, pimiento verde y tabaco.

Su estructura lo convierte en uno de los vinos tintos con gran potencial de guarda. En Napa Valley se destaca por su potencia; en Chile, por su frescura; y en Argentina, sobre todo en Mendoza y San Juan, suma elegancia gracias a la altura y la amplitud térmica.

Es el compañero ideal de carnes rojas, cordero y quesos curados, platos intensos que realzan su carácter. Es un clásico indiscutido, el Cabernet Sauvignon combina tradición y diversidad, manteniendo su lugar privilegiado en las copas del mundo.

Profundo color rojo. De expresión frutal que recuerda a moras y presencia sutil de especias y pimientos con delicadas notas de chocolate provenientes del roble. En boca se presenta amable con taninos dulces, buena estructura y largo final. Precio: $6.800

La Celia Pioneer Cabernet Sauvignon

la celia La Celia Pioneer Cabernet Sauvignon

De color rojo granate, profundo, de reflejos rubies, con aromas destacados de cereza negra, especiados y las flores rojas. Por su crianza en roble, hay destacadas notas especiadas y tostadas. Excelente estructura tánica con buena concentración y suavidad en boca. Precio: $11.670

Punto Final Cabernet Sauvignon

renacer Punto Final Cabernet Sauvignon

Rojo rubí cn tonos violetas. Aromas a cerezas guindas y ciruelas maduras se complementan con notas de pimienta negra y cassis. Suaves toques de madera francesa aportan complejidad y elegancia. Buen balance entre fruta y madera. Precio: $15.000

Salentein Numina Cabernet Sauvignon

numina Salentein Numina Cabernet Sauvignon

Color rojo rubí, intenso. Complejo, aromas a frutos negros como moras y cassis con sutiles notas a hierbas frescas y pimientas. En boca se presenta de gran carácter, taninos jugosos y acidez balanceada, que resaltan su complejidad. Precio: $17.900

Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon

kaiken Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon

Este vino tuvo una crianza de 12 meses en barricas de roble francés (nuevas, de segundo y tercer uso), que le aporta complejidad y elegancia, ofreciendo un vino con notas de frutos negros, especias y un final persistente. Es un vino ideal para acompañar un buen corte de carne asada, platos de caza o quesos curados, que resaltan la complejidad del vino. Precio: $24.500

Catalpa Cabernet Sauvignon

catalpa Catalpa Cabernet Sauvignon

Rojo purpúreo profundo. Pimientos, frutas rojas en mermelada con sutiles aportes de chocolate. Concentrado, gran volumen de boca, excelente estructura con taninos firmes y sedosos. Precio: $27.000

Gran Lurton Corte Argentino 2018

piedra negra Gran Lurton Corte Argentino 2018

De color rubí profundo, en nariz es elegante con notas de especias, clavo de olor, café tostado y vainilla. En boca es complejo, con gran profundidad y acidez vibrante. La asociación de notas de vainilla y especias produce un final frutal. Precio: $40.000

Trapiche Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon

trapiche Trapiche Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon

Un tinto de fruta precisa y paladar aterciopelado. “Este perfil define mejor el carácter varietal y de terroir: un Cabernet Sauvignon como este habla de La Consulta y habla también de un vino que envejecerá bien”, se anima a comentar Sergio Casé, enólogo de la bodega. Precio: $73.000

Pulenta Gran Cabernet Sauvignon

pulenta

De color rojo rubí profundo, con gran intensidad aromática que recuerda a especias y pimienta. Su entrada en boca es suave y elegante gracias a la calidad de sus taninos maduros. Su paso por barricas de roble Francés nuevas durante 18 meses, le aportan una buena estructura y lo hacen largo en boca. Precio: $96.000

Leon Gran Cabernet Sauvignon

leon Leon Gran Cabernet Sauvignon

Inspirado en las tradiciones de Burdeos, se seleccionaron micro parcelas en ambas zonas con perfiles de suelo franco limosos, con presencia de arcilla y calcáreo. A su vez, las distintas alturas y sistemas de riego le otorgan al varietal un carácter diferente. Este vino fue criado durante 12 meses en fudres y barricas de roble francés de 500 litros. Precio: $111.600