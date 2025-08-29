Diez Cabernet Sauvignon y sus precios: el varietal que reina en el mundo del vino
Nacido en Burdeos y cultivado en todos los rincones del planeta, el Cabernet Sauvignon es sinónimo de vinos tintos intensos, de guarda y con carácter.
El Cabernet Sauvignon surgió en Burdeos, Francia, del cruce entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Hoy es la variedad tinta más plantada a nivel global. Se reconoce por sus taninos firmes, buena acidez y aromas intensos a cassis, ciruelas negras, pimiento verde y tabaco.
Su estructura lo convierte en uno de los vinos tintos con gran potencial de guarda. En Napa Valley se destaca por su potencia; en Chile, por su frescura; y en Argentina, sobre todo en Mendoza y San Juan, suma elegancia gracias a la altura y la amplitud térmica.
Te Podría Interesar
Maridajes
Es el compañero ideal de carnes rojas, cordero y quesos curados, platos intensos que realzan su carácter. Es un clásico indiscutido, el Cabernet Sauvignon combina tradición y diversidad, manteniendo su lugar privilegiado en las copas del mundo.
Los Recomendados del Cabernet Sauvignon
Finca Magnolia Cabernet Sauvignon
Profundo color rojo. De expresión frutal que recuerda a moras y presencia sutil de especias y pimientos con delicadas notas de chocolate provenientes del roble. En boca se presenta amable con taninos dulces, buena estructura y largo final. Precio: $6.800
La Celia Pioneer Cabernet Sauvignon
De color rojo granate, profundo, de reflejos rubies, con aromas destacados de cereza negra, especiados y las flores rojas. Por su crianza en roble, hay destacadas notas especiadas y tostadas. Excelente estructura tánica con buena concentración y suavidad en boca. Precio: $11.670
Punto Final Cabernet Sauvignon
Rojo rubí cn tonos violetas. Aromas a cerezas guindas y ciruelas maduras se complementan con notas de pimienta negra y cassis. Suaves toques de madera francesa aportan complejidad y elegancia. Buen balance entre fruta y madera. Precio: $15.000
Salentein Numina Cabernet Sauvignon
Color rojo rubí, intenso. Complejo, aromas a frutos negros como moras y cassis con sutiles notas a hierbas frescas y pimientas. En boca se presenta de gran carácter, taninos jugosos y acidez balanceada, que resaltan su complejidad. Precio: $17.900
Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon
Este vino tuvo una crianza de 12 meses en barricas de roble francés (nuevas, de segundo y tercer uso), que le aporta complejidad y elegancia, ofreciendo un vino con notas de frutos negros, especias y un final persistente. Es un vino ideal para acompañar un buen corte de carne asada, platos de caza o quesos curados, que resaltan la complejidad del vino. Precio: $24.500
Catalpa Cabernet Sauvignon
Rojo purpúreo profundo. Pimientos, frutas rojas en mermelada con sutiles aportes de chocolate. Concentrado, gran volumen de boca, excelente estructura con taninos firmes y sedosos. Precio: $27.000
Gran Lurton Corte Argentino 2018
De color rubí profundo, en nariz es elegante con notas de especias, clavo de olor, café tostado y vainilla. En boca es complejo, con gran profundidad y acidez vibrante. La asociación de notas de vainilla y especias produce un final frutal. Precio: $40.000
Trapiche Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon
Un tinto de fruta precisa y paladar aterciopelado. “Este perfil define mejor el carácter varietal y de terroir: un Cabernet Sauvignon como este habla de La Consulta y habla también de un vino que envejecerá bien”, se anima a comentar Sergio Casé, enólogo de la bodega. Precio: $73.000
Pulenta Gran Cabernet Sauvignon
De color rojo rubí profundo, con gran intensidad aromática que recuerda a especias y pimienta. Su entrada en boca es suave y elegante gracias a la calidad de sus taninos maduros. Su paso por barricas de roble Francés nuevas durante 18 meses, le aportan una buena estructura y lo hacen largo en boca. Precio: $96.000
Leon Gran Cabernet Sauvignon
Inspirado en las tradiciones de Burdeos, se seleccionaron micro parcelas en ambas zonas con perfiles de suelo franco limosos, con presencia de arcilla y calcáreo. A su vez, las distintas alturas y sistemas de riego le otorgan al varietal un carácter diferente. Este vino fue criado durante 12 meses en fudres y barricas de roble francés de 500 litros. Precio: $111.600