Mendoza se consolida como capital del terroir y fue epicentro del evento más importante sobre el tema

Con gran éxito, Mendoza cerró el 15° Congreso Internacional del Terroir, que reunió a enólogos, investigadores y referentes de la industria vitivinícola de más de 20 países. Durante cinco jornadas, se desarrollaron paneles científicos, catas exclusivas y visitas a viñedos, lo que posicionó a la provincia como epicentro del conocimiento y la innovación en la vitivinicultura mundial.

Organizada por la Society of International Terroir Experts (SITE), con el apoyo del Gobierno de Mendoza, la edición 2024 tuvo como sedes principales la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, el IBAM y el Catena Institute of Wine, instituciones clave en el desarrollo del sector. Además, contó con el respaldo de entidades como la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Coviar, Wines of Argentina y el INV.

Expertos de todo el mundo se reunieron en Mendoza en el 15° Congreso Internacional del Terroir.

El congreso ofreció un programa académico de primer nivel, con la participación de expertos internacionales como Cornelius Kees van Leeuwen (Universidad de Burdeos) y Benjamin Bois (Universidad de Borgoña). Entre los temas abordados, destacaron la adaptación al cambio climático, la genética del viñedo y la importancia del malbec como símbolo de identidad argentina.

Durante el cierre, Alfredo Draque, director de Agricultura, reflexionó sobre el camino recorrido por la industria: "En Mendoza, los productores vitivinícolas se destacan por su gran trabajo, y debemos seguir en ese camino. Desde el Gobierno de la Provincia apoyamos la tecnificación, apostamos a las nuevas tecnologías y a sumar conocimientos a lo que ya se viene trabajando. Eso nos asegura que, en los próximos años, la vitivinicultura argentina, y particularmente la mendocina, seguirá posicionándose en los primeros lugares a nivel mundial".