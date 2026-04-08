Día de la Empanada: por qué se celebra el 8 de abril y cómo hacer la receta clásica argentina
Historia, tradiciones regionales y una receta fácil de empanadas de carne para celebrar en casa el Día Internacional de la Empanada.
En Argentina, la empanada es mucho más que una comida: es sinónimo de reunión, de receta heredada y de discusión apasionada sobre cuál es la mejor. Al horno o fritas, jugosas o más secas, con o sin aceitunas, cada provincia defiende la suya como la auténtica.
Un clásico con historia milenaria
Aunque hoy la asociamos fuertemente a la cocina latinoamericana, el origen de la empanada se remonta a antiguas preparaciones del mundo árabe y europeo, que llegaron a América con la colonización. Con el tiempo, cada país y cada región le imprimió su propio sello.
En Argentina, destacan las empanadas salteñas, tucumanas, mendocinas y santiagueñas, entre muchas otras. Todas distintas, todas protagonistas.
Cómo hacer empanadas caseras: receta clásica de carne
Para celebrar esta fecha como se merece, nada mejor que volver a la cocina y preparar una empanada tradicional.
Ingredientes (para 12 empanadas)
- 500 g de carne vacuna picada o cortada a cuchillo
- 2 cebollas grandes
- 1 huevo duro
- 12 tapas para empanadas
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite o grasa
- Opcional: aceitunas verdes picadas
Preparación
1. Rehogar las cebollas picadas en aceite o grasa hasta que estén transparentes.
2. Agregar la carne y cocinar a fuego medio, revolviendo bien.
3. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.
4. Retirar del fuego y dejar enfriar.
5. Incorporar el huevo duro picado (y las aceitunas, si se desea).
6. Rellenar las tapas, cerrar con repulgue y colocar en una placa.
7. Hornear a 180 °C durante 20–25 minutos, hasta que estén doradas.
Mucho más que una receta
El Día Internacional de la Empanada invita a celebrar la cocina casera, las tradiciones y los sabores que cuentan historias. Ya sea en una peña, en familia o con amigos, la empanada sigue siendo protagonista indiscutida de la mesa. Porque pocas comidas logran algo tan simple y poderoso: reunirnos alrededor de algo hecho con las manos y compartido con ganas.