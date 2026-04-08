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Día de la Empanada: por qué se celebra el 8 de abril y cómo hacer la receta clásica argentina

Historia, tradiciones regionales y una receta fácil de empanadas de carne para celebrar en casa el Día Internacional de la Empanada.

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Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada.

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada.

En Argentina, la empanada es mucho más que una comida: es sinónimo de reunión, de receta heredada y de discusión apasionada sobre cuál es la mejor. Al horno o fritas, jugosas o más secas, con o sin aceitunas, cada provincia defiende la suya como la auténtica.

Un clásico con historia milenaria

Aunque hoy la asociamos fuertemente a la cocina latinoamericana, el origen de la empanada se remonta a antiguas preparaciones del mundo árabe y europeo, que llegaron a América con la colonización. Con el tiempo, cada país y cada región le imprimió su propio sello.

En Argentina, destacan las empanadas salteñas, tucumanas, mendocinas y santiagueñas, entre muchas otras. Todas distintas, todas protagonistas.

Receta de empanadas de mozzarella y cebolla

Cómo hacer empanadas caseras: receta clásica de carne

Para celebrar esta fecha como se merece, nada mejor que volver a la cocina y preparar una empanada tradicional.

Ingredientes (para 12 empanadas)

  • 500 g de carne vacuna picada o cortada a cuchillo
  • 2 cebollas grandes
  • 1 huevo duro
  • 12 tapas para empanadas
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite o grasa
  • Opcional: aceitunas verdes picadas

‍ Preparación

1. Rehogar las cebollas picadas en aceite o grasa hasta que estén transparentes.

2. Agregar la carne y cocinar a fuego medio, revolviendo bien.

3. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.

4. Retirar del fuego y dejar enfriar.

5. Incorporar el huevo duro picado (y las aceitunas, si se desea).

6. Rellenar las tapas, cerrar con repulgue y colocar en una placa.

7. Hornear a 180 °C durante 20–25 minutos, hasta que estén doradas.

Mucho más que una receta

El Día Internacional de la Empanada invita a celebrar la cocina casera, las tradiciones y los sabores que cuentan historias. Ya sea en una peña, en familia o con amigos, la empanada sigue siendo protagonista indiscutida de la mesa. Porque pocas comidas logran algo tan simple y poderoso: reunirnos alrededor de algo hecho con las manos y compartido con ganas.

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