Del súper a casa: cómo generar menos residuos en 2026

Ir de compras al supermercado sin generar residuos no es una utopía: es una suma de decisiones simples, como usar menos plástico y-en su lugar, bolsas reutilizables, como también repensar cómo consumimos los alimentos, para así disminuir los residuos . Cada elección cuenta.

Elegir productos sin envoltorio es la forma más sencilla de reducir el uso de plástico . Créditos: Dougal Waters

Las frutas y verduras ya vienen con su propio “envase”: cáscaras naturales que se pueden limpiar con bicarbonato o con un limpiador específico para alimentos. Por eso, no hay necesidad de usar bolsas plásticas; en cambio sí (en su lugar) bolsas reutilizables.

Tener siempre bolsas reutilizables a mano evita recurrir al plástico por apuro. Lo mejor es elegir bolsas durables, lavables y prácticas, y dejar algunas en el auto para compras de último momento. En este sentido no sirve llevar la compra en envases reutilizables si después se envuelve la comida en film plástico . Para eso existen las bolsas de silicona, que son herméticas y reutilizables.

compras al por mayor

Compras al por mayor. Los recipientes de vidrio para almacenar alimentos son una salvación en mi cocina. Créditos: Target.

Comprar mejor para tirar menos residuos

¿Cómo hacerlo? Mediante la compra en grandes cantidades de alimentos como arroz, pastas o frutos secos porque implica reducir mucho el uso de plástico. ¿Dónde guardarlos, entonces? Lo ideal, en frascos de vidrio en la alacena. Otras opciones son los envases de papel u otros materiales fáciles de reciclar.

Tener en cuenta que comprar alimentos enteros genera restos que pueden volver a la tierra en forma de compost. Planificar las comidas según lo que ya hay en la heladera y reutilizar las sobras logra reducir el desperdicio. Los restos vegetales pueden congelarse para caldos o para convertirlos en compost.

plan desperdicio alimento

Un contenedor de compost en la encimera de la cocina es una buena opción para para abordar los restos de comida sin olor. Créditos: Joseph Joseph.

También es clave evitar productos pre-cortados o porciones individuales, que suelen tener exceso de packaging.

En síntesis, la fórmula consiste en menos plástico y menos desperdicio en el súper con bolsas reutilizables, compras al por mayo, envases durables y mejor planificación de comidas.

bolsa de mano resistente

Tener bolsas reutilizables cerca de la puerta de entrada para evitar recurrir al plástico de un solo uso en la tienda. Créditos: A. Lane / N. Hill Gerulat