Cuántas calorías consumimos en diciembre y qué aconsejan los nutricionistas

Cada diciembre , entre brindis, reuniones laborales, comidas con amigos, Navidad y Año Nuevo, la mayoría de las personas aumenta notablemente su ingesta calórica.

De acuerdo con nutricionistas , este mes puede representar un desafío para mantener hábitos saludables. Aunque las cifras pueden variar según cada caso, estiman que durante el último mes del año se consumen entre 2.000 y 5.000 calorías extra por ocasión festiva, especialmente cuando las reuniones se multiplican.

Los especialistas coinciden en que el principal factor que impulsa este aumento no es solo la comida típica de las fiestas -como los platos tradicionales más calóricos- sino la frecuencia con la que se come en exceso. A diferencia de otros momentos del año, diciembre está repleto de encuentros y excusas para compartir picadas, postres, bebidas alcohólicas y platos abundantes. Además, muchas personas llegan cansadas al cierre del ciclo anual y tienden a relajar sus rutinas alimentarias como forma de recompensa.

Las cenas navideñas y de Año Nuevo suelen incluir preparaciones con altos niveles de grasas y azúcares, como carnes grasas, mayonesas, panes dulces y postres. A esto se suman bebidas calóricas como el vino, los espumantes o los tragos. Según los expertos, una cena festiva puede rondar entre 1.500 y 3.000 calorías por persona, dependiendo de los alimentos elegidos y del tamaño de las porciones. Cuando estas comidas se repiten varias veces durante el mes, el excedente calórico acumulado puede ser significativo.

Los nutricionistas recomiendan no vivir diciembre como un período de prohibiciones, sino como un momento para aplicar estrategias inteligentes. Una de ellas es mantener una alimentación equilibrada durante el día de la reunión: priorizar frutas, verduras y proteínas magras para llegar sin hambre excesiva. También sugieren servirse porciones pequeñas, elegir una sola fuente de carbohidratos y evitar repetir platos por ansiedad o por compromiso social.

La hidratación cumple un rol clave. Tomar agua antes y durante las comidas ayuda a moderar el apetito y reduce el consumo de bebidas azucaradas o alcohólicas. Además, los especialistas recomiendan incorporar actividad física regular, incluso caminatas breves de 30 minutos, para mejorar el balance energético sin necesidad de medidas extremas.

Otro punto importante es el factor emocional. Diciembre suele ser un mes cargado de estrés, expectativas y balances personales, lo que puede llevar a comer por ansiedad. Los nutricionistas resaltan la importancia de detectar este comportamiento y optar por estrategias de autocuidado, como descansar mejor, organizar la agenda o practicar técnicas de relajación.

En definitiva, diciembre no tiene por qué ser sinónimo de excesos inevitables. Con planificación, moderación y una mirada amable hacia uno mismo, es posible disfrutar de cada encuentro sin descuidar la salud ni terminar el año con sensación de descontrol.