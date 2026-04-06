Con esta receta ya tenés el almuerzo resuelto: tarta de pollo paso a paso
Aprendé cómo hacer una tarta de pollo y verduras con esta receta paso a paso súper sencilla. ¡Probala!
Esta receta de la tarta de pollo te va a salvar el almuerzo si no sabías qué hacer de comer. Es práctica, rendidora y permite aprovechar ingredientes que ya se tienen en casa. Se prepara combinando pollo desmenuzado y verduras, y se puede servir caliente o fría. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 1 masa para tarta
- 2 pechugas de pollo cocidas
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 2 huevos
- 150 ml de crema de leche
- 100 g de queso rallado
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso de la receta
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Desmenuzar el pollo cocido.
- Picar la cebolla y el morrón.
- Cocinar las verduras en una sartén con aceite hasta que estén blandas.
- Agregar el pollo y mezclar.
- En un bowl batir los huevos con la crema.
- Incorporar el queso rallado y condimentos.
- Colocar la masa en un molde.
- Agregar el relleno de pollo y luego la mezcla líquida.
- Hornear durante 25 minutos hasta que esté dorada. ¡Y listo!