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Con esta receta ya tenés el almuerzo resuelto: tarta de pollo paso a paso

Aprendé cómo hacer una tarta de pollo y verduras con esta receta paso a paso súper sencilla. ¡Probala!

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Tarta de pollo para resolver tus comidas.

Tarta de pollo para resolver tus comidas.

Esta receta de la tarta de pollo te va a salvar el almuerzo si no sabías qué hacer de comer. Es práctica, rendidora y permite aprovechar ingredientes que ya se tienen en casa. Se prepara combinando pollo desmenuzado y verduras, y se puede servir caliente o fría. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 1 masa para tarta
  • 2 pechugas de pollo cocidas
  • 1 cebolla
  • 1/2 morrón
  • 2 huevos
  • 150 ml de crema de leche
  • 100 g de queso rallado
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
Así luce esta deliciosa tarta de pollo 100% casera, que se ganará, sin dudas, tu corazón
Una tarta riquísima para tu almuerzo.

Una tarta riquísima para tu almuerzo.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Desmenuzar el pollo cocido.
  3. Picar la cebolla y el morrón.
  4. Cocinar las verduras en una sartén con aceite hasta que estén blandas.
  5. Agregar el pollo y mezclar.
  6. En un bowl batir los huevos con la crema.
  7. Incorporar el queso rallado y condimentos.
  8. Colocar la masa en un molde.
  9. Agregar el relleno de pollo y luego la mezcla líquida.
  10. Hornear durante 25 minutos hasta que esté dorada. ¡Y listo!

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