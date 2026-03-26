Comprar flores en la Alameda: cómo armar el ramo perfecto y cuánto cuesta

Los históricos puestos del clásico paseo de la ciudad de Mendoza comparten los secretos para transformar un ramillete económico en un toque especial para tu hogar.

La Alameda mendocina cuenta con siete puestos de flores que ya forman parte de la postal clásica del centro. Ubicados estratégicamente en el centro del icónico paseo, sus colores, texturas y formas capturan la atención de transeúntes y turistas, convirtiéndose en un paso obligado para quienes buscan embellecer sus espacios cotidianos. En este escenario destaca Paola Flores, quien desde hace dos décadas trabaja en el puesto “Flores Paula”, un negocio con 40 años de trayectoria que hoy es fuente de consulta para entender el consumo de flores en Mendoza.

FLORES ALAMEDA-18 Los puestos de la Alameda ofrecen una variedad que combina tradición y nuevas tendencias en floristería. Foto: Milagros Lostes Respecto a la demanda actual, el mercado experimenta una transición tras las festividades de fin de año. Sin embargo, la venta se mantiene estable gracias a quienes buscan decorar el hogar o realizar obsequios personales. El proceso de compra suele iniciarse por el tamaño y el color, pero el presupuesto es el factor determinante. En la actualidad, es posible acceder a ramos desde los 5.000 pesos que son los más chicos del puesto, compuestos principalmente por flores de temporada como las Montoneras, que destacan por su resistencia y facilidad de cuidado. Por 40.000 pesos podés llevarte un arreglo floral con Lilium como gran protagonista, una de las variedades más caras que engalana el negocio.

FLORES ALAMEDA-22 Los ramos de 5.000 pesos que se pueden adquirir en este puesto de flores. Milagros Lostes - MDZ El arte de la durabilidad de las flores y el mantenimiento Para quienes adquieren un ramo por primera vez, el secreto de la longevidad reside en elementos simples pero fundamentales. La clave técnica es la temperatura: el uso de agua fría y la adición ocasional de cubitos de hielo permiten que los tallos conserven su frescura por más tiempo. Asimismo, el agregado de unas gotas de lavandina ayuda a mantener la higiene del recipiente, evitando la proliferación de bacterias. En cuanto a la ubicación, se recomienda un ambiente templado, lejos de la exposición directa al sol o del flujo de aire acondicionado.

Mirá como la Alameda mendocina revela sus colores de estación: FLORES ALAMEDA Frescura garantizada: el agua fría y el hielo son los aliados principales para prolongar la vida de los arreglos en el hogar. Milagros Lostes - MDZ Según la experta en flores, el consumidor de Mendoza mantiene un perfil estético clásico, con una marcada preferencia por los tonos blancos, amarillos y rojos. No obstante, el verano trae consigo una de las joyas más buscadas por su fragancia: el nardo. Disponible desde enero hasta fines de marzo —siempre supeditado a las contingencias climáticas como el granizo—, esta flor es elegida para perfumar ambientes y para la elaboración artesanal del tradicional "Aceite de San José". Su aroma dulce y persistente la convierte en la opción predilecta de la temporada.

FLORES ALAMEDA-14 Los nardos se consolidan como la flor favorita de la temporada por su fragancia intensa y su uso en aceites esenciales. Foto: Milagros Lostes - MDZ En el otro extremo de la escala, el Lilium se posiciona actualmente como la variedad de mayor valor debido a las dificultades de producción que impone el calor extremo de enero. La fragilidad de ciertas especies para el transporte y la imposibilidad de cultivar variedades exóticas en suelo argentino limitan la oferta de ejemplares vistos en redes sociales, lo que obliga a los floristas locales a especializarse en la selección de lo mejor de la producción regional.