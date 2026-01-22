Como en Top Gun: Emmanuel Macron apareció con un look inesperado

Descubrí la razón de por qué Emmanuel Macron no se quitó las gafas de sol en Davos. Todos los detalles en la nota.

Emmanuel Macron se presentó al Foro Económico Mundial de Davos para hablar ante líderes globales. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que lo hizo sin quitarse en ningún momento unas gafas de sol estilo aviador que llevaba. Los lentes, de formato clásico y con cristales espejados en azul, evocaron inevitablemente una estética cinematográfica cercana a Top Gun, con esa mezcla de autoridad y carisma que el imaginario colectivo asoció de inmediato con el look.

Mientras pronunciaba su discurso, Macron mantuvo las gafas puestas, casi como si fueran parte indisoluble del atuendo. El contraste entre el traje sobrio y el accesorio de espíritu aviador generó una tensión estética que se llevó todas las miradas y desató especulaciones inmediatas sobre el motivo detrás de esa decisión.

La explicación llegó de la mano del propio mandatario, que decidió aclarar la situación sin dramatismos. Días antes, durante su discurso de Año Nuevo ante el Ejército francés, ya se lo había visto con el ojo visiblemente rojo e irritado. En aquella ocasión, había restado importancia al asunto y había dicho: “Debo pedirles que disculpen el aspecto poco estético de mi ojo”.

En Davos, volvió a referirse al tema con la misma franqueza. “Disculpen estas gafas, que se deben a un pequeño problema. Tengo que usarlas durante un tiempo, así que tendrán que aguantarme así”. El Palacio del Elíseo también se pronunció para llevar tranquilidad y despejar dudas. Según informaron, Macron utilizó las gafas para cubrir una hemorragia subconjuntival en el ojo derecho, una afección ocular calificada como “inofensiva”, aunque llamativa a la vista.

Los especialistas explicaron que se produce cuando se rompe un pequeño vaso sanguíneo bajo la conjuntiva y que, si bien genera impacto visual, suele desaparecer sola en el transcurso de algunas semanas.