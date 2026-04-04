Chocotorta clásica argentina: una receta fácil sin horno
Aprendé cómo hacer chocotorta con dulce de leche y queso crema con esta receta perfecta para cualquier ocasión.
La chocotorta es uno de los postres más emblemáticos de la cocina argentina. Tiene una receta simple, sin necesidad de horno, y su éxito está en la combinación perfecta entre el dulce de leche, el queso crema y las galletitas humedecidas. Además, tiene el plus de poder prepararse con anticipación, lo que la hace aún más conveniente. Con el paso de las horas en la heladera, las capas se integran y el sabor mejora. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 400 g de galletitas de chocolate
- 400 g de dulce de leche
- 400 g de queso crema
- 1 taza de leche (para humedecer)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Paso a paso de la receta
- En un bowl mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta obtener una preparación homogénea.
- Agregar la esencia de vainilla y mezclar.
- Pasar las galletitas por leche rápidamente para que no se desarmen.
- Colocar una capa de galletitas en un molde o fuente.
- Cubrir con una capa de la mezcla de dulce de leche y queso.
- Continuar alternando galletitas y crema hasta terminar.
- Terminar con una capa de crema.
- Llevar a la heladera durante al menos 4 horas.
- Cortar en porciones y servir bien fría. ¡Y listo!