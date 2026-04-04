Chocotorta clásica argentina: una receta fácil sin horno

La chocotorta es uno de los postres más emblemáticos de la cocina argentina. Tiene una receta simple, sin necesidad de horno, y su éxito está en la combinación perfecta entre el dulce de leche, el queso crema y las galletitas humedecidas. Además, tiene el plus de poder prepararse con anticipación, lo que la hace aún más conveniente. Con el paso de las horas en la heladera, las capas se integran y el sabor mejora. ¡Manos a la obra!