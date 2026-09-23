Cami Homs mostró el conjunto deportivo que será favorito esta primavera: mirá las fotos

Cami Homs apareció en redes con un outfit deportivo ideal para los días soleados de primavera. No te pierdas las fotos en la nota.

Cami Homs reapareció en redes sociales con una propuesta totalmente en sintonía con lo que se viene en moda casual para esta primavera. La creadora de contenido mostró un look en tonos grises para un día soleado, en el que salió al aire libre junto a su hija Aitana.

La modelo optó por un conjunto de dos piezas en gris melange, con una musculosa con capucha y cierre frontal, y una falda a juego. Fue una apuesta simple y versátil, que mantiene el espíritu deportivo de la parte superior pero con una silueta más femenina.

Para completar el look y sostener la comodidad durante la salida, Cami eligió sandalias negras de tiras anchas, que le dio una estética urbana y una impronta chunky que generó un contraste interesante con el tono claro del conjunto.