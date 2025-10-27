Budín de yogur y limón con glaseado: la receta fácil que te va enamorar

Este budín de yogur es una de esas recetas que se pueden hacer a cualquier hora, sin batidora. Tiene un resultado liviano y esponjoso que tiene un brillo irresistible gracias a un glaseado simple pero que parece de pastelería. Buenísimo para el desayuno, la merienda o ese antojo de algo dulce pero fresco. Así que... ¡manos a la obra!