Budín de yogur y limón con glaseado: la receta fácil que te va enamorar

Aprendé a preparar el budín más rico y esponjoso con yogur y limón en esta receta paso a paso.

Disfruta este exquisito budín de limón en tus meriendas. Foto: Shutterstock

Este budín de yogur es una de esas recetas que se pueden hacer a cualquier hora, sin batidora. Tiene un resultado liviano y esponjoso que tiene un brillo irresistible gracias a un glaseado simple pero que parece de pastelería. Buenísimo para el desayuno, la merienda o ese antojo de algo dulce pero fresco. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 1 yogur natural (200 g)

  • 2 medidas del envase de azúcar

  • 3 medidas del envase de harina leudante

  • ½ medida de aceite neutro

  • 3 huevos

  • Ralladura y jugo de 1 limón

  • 1 taza de azúcar impalpable

  • 2 cucharadas de jugo de limón adicional

Budín de limón Foto: Shutterstock
Prepara la receta más fácil y liviana de budín de limón.

Paso a paso de la receta:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.

  2. En un bowl, mezclar el yogur, el azúcar, los huevos y el aceite.

  3. Agregar la ralladura y el jugo de limón.

  4. Incorporar la harina y mezclar hasta obtener una masa lisa.

  5. Verter la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

  6. Hornear entre 35 y 40 minutos, hasta que al pincharlo el palillo salga seco.

  7. Mientras tanto, mezclar azúcar impalpable con jugo de limón hasta obtener un glaseado espeso.

  8. Una vez tibio, cubrir el budín y dejar que el brillo haga su magia. ¡Y listo!

