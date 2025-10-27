Budín de yogur y limón con glaseado: la receta fácil que te va enamorar
Aprendé a preparar el budín más rico y esponjoso con yogur y limón en esta receta paso a paso.
Este budín de yogur es una de esas recetas que se pueden hacer a cualquier hora, sin batidora. Tiene un resultado liviano y esponjoso que tiene un brillo irresistible gracias a un glaseado simple pero que parece de pastelería. Buenísimo para el desayuno, la merienda o ese antojo de algo dulce pero fresco. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
1 yogur natural (200 g)
2 medidas del envase de azúcar
3 medidas del envase de harina leudante
½ medida de aceite neutro
3 huevos
Ralladura y jugo de 1 limón
1 taza de azúcar impalpable
2 cucharadas de jugo de limón adicional
Paso a paso de la receta:
Precalentar el horno a 180 °C.
En un bowl, mezclar el yogur, el azúcar, los huevos y el aceite.
Agregar la ralladura y el jugo de limón.
Incorporar la harina y mezclar hasta obtener una masa lisa.
Verter la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
Hornear entre 35 y 40 minutos, hasta que al pincharlo el palillo salga seco.
Mientras tanto, mezclar azúcar impalpable con jugo de limón hasta obtener un glaseado espeso.
Una vez tibio, cubrir el budín y dejar que el brillo haga su magia. ¡Y listo!