Así fueron los looks de Máxima de los Países Bajos y su familia para Navidad

Una paleta, cuatro estilos: no te pierdas todos los detalles del estilismo navideño de Máxima de los Países Bajos y su familia.

No te pierdas las fotos del look de su familia.

Cuando varios looks conviven en una misma escena, el verdadero desafío no pasa por la uniformidad, sino por la coherencia. Máxima y sus hijas resolvieron al apostar por una paleta compartida y estilismos que respetaron la identidad de cada una.

La propuesta se apoyó en tonos profundos y claros, siluetas fluidas y un styling sin exceso de brillo. Amalia eligió un vestido borgoña, uno de los colores más fuertes de cara a 2026. Largo, de caída suave y escote off shoulder, el diseño tuvo tanto presencia como feminidad sin rigidez. El borgoña actuó como un ancla cromática del conjunto.

Máxima Zorreguieta, por su parte, apostó al blanco absoluto. Se alejó del vestido festivo tradicional y eligió una silueta fluida donde el protagonismo estuvo en el volumen y la caída de la tela. El tono remitió al Pantone 2026 Cloud Dancer, el cual fue elegido como el color estrella del próximo año.

Alexia eligió textura y estampa con una camisa a rayas combinada con una falda fruncida. Ese equilibrio entre estructura y movimiento permitió que su look se integrara al conjunto sin romper la armonía general. Mientras que Ariane cerró con un look monocolor en tonos claros, que le estilizó la silueta.