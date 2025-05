Isabel Macedo mostró su impensado truco para lucir su cabello impoluto: qué hace

Isabel Macedo debió revivir a su icónico personaje de Floricienta, Delfina Santillán, con el estreno de Margarita. De ese modo, la famosa actriz debió hacer que su cabello crezca de manera mágica y en un reciente posteo dio a conocer cómo lo hizo.

"Tenía el pelo muy corto y tenía una idea para el personaje que estaba a punto de hacer. Si. Delfina Santillán volvía al ruedo y yo me imaginaba que con cada cambio de vestuario tenía un look diferente. Diferentes largos de pelo, distintos colores. Algo totalmente distinto", comenzó Macedo.

Y siguió: "Me dijeron que me quedara tranquila y me dieron mil opciones. Las mejores. Todo pelo natural divino que fuimos cambiando de color. Gracias siempre por haber estado ahí para ayudarme".

Macedo también le agradeció a su peinador: "Gracias por los diseños. Por tejer toda la noche y llegar agotado a grabar. Tu cara de felicidad cuando veías el look terminado hacia que todo valiera la pena. Gracias, gracias, gracias".

El posteo de Isabel Macedo. (Instagram isabelmacedophoto)

Los mensajes de la gente a Isabel Macedo

"Te amo Isa naciste para ser Delfina Santillan icónica siempre", "Hermosa, divina, preciosa... slds desde Corrientes" y "Que placer que me des vía libre para ser creativo con tu pelo! Que ganas de volver ya!" fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la actriz en el posteo.