El Chino se cambió la cara: Martín Ku se operó y así apareció en redes

En bata, con vendas y tirando un “todo bien” desde la camilla. Así reapareció Martín Ku en redes sociales, dejando claro que algo había pasado. Aunque lejos de urgencias o accidentes, lo suyo fue una decisión personal ya que se operó la nariz.

El ex GH eligió hacerse una rinoplastia por temas de respiración, aunque también aprovechó para darle un toque estético. “Me operé para respirar mejor… y ya que estaba, me hice unos retoques estéticos”, explicó con sinceridad. La cirugía fue de noche, y aunque todavía no mostró el resultado final, la expectativa ya está instalada. Mostró el rostro hinchado, y la venda no permite ver demasiado, por lo que todo el mundo quiere ver el nuevo look de “El Chino”.

Mientras tanto, el ex participante del reality más visto del país sigue en reposo, recibiendo una avalancha de mensajes buena onda en Instagram, donde lo siguen más de 674 mil personas. Hay quienes lo bancan a full, otros que especulan con un posible regreso mediático y algunos que simplemente quieren ver cómo le quedó la nariz.

El timing no es casual. Hace unas semanas, Martín Ku había dado que hablar con un video en el que alentaba a jóvenes argentinos a irse al exterior a trabajar. Le llovieron críticas, y él eligió el silencio. O mejor dicho, el quirófano. Mientras espera que la inflamación baje y se pueda ver el resultado definitivo, Martín sigue con perfil bajo.

Así se mostró Martín Ku luego de la operación:

Sus fans se preocuparon.

El Chino Ku reapareció vendado.