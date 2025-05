La China Suárez eligió look para recibir al nuevo Papa y generó debate

La fumata blanca del Vaticano trajo revuelo en todos los rincones del planeta y, por supuesto, también en las redes. El anuncio del nuevo Papa, que eligió el nombre de León XIV y resulta que nació en Estados Unidos, encendió reacciones de todo tipo. Entre ellas, una bastante inesperada, y que tuvo que ver a la China Suárez.

Eugenia optó por expresarse a su manera y se puso unos anteojos de sol, una gorra negra, y posó en el espejo del ascensor con un buzo rojo que tenía la estampa de Chicago. Así es, la ciudad donde nació León XIV.

Quizás, la China simplemente quiso sumarse al mood internacional con una referencia a la cuna oficial del pontífice. Solo ella lo sabe. La actriz no escribió nada en la historia, sino que solo subió la imagen con ese look bien urbano de buzo oversize, lentes grandes, y gorra al tono. La estampa no pasó inadvertida para los más atentos, que enseguida la relacionaron con Chicago, la ciudad natal de Prevost, y empezaron a comentarlo en redes.

En el fondo, y más allá del buzo, lo que se ve es que la China tiene el radar cultural bien afinado. Lo suyo no fue un análisis político ni una declaración formal, pero encontró la forma de subirse al tema del día con una foto.

Mirá el look de la China Suárez: ¿planeado o coincidencia?